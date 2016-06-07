日韩经济指标预测--6月8日-6月15日****

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月6日当周 6月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +2.2% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 4月 盈余23,189 盈余29,804 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +1.9% +1.7% GDP(较前季) +0.5% +0.4% 6月8日(三) -- 日本服务业景气判断指数 5月 -- 43.5 0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +8.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超5,494 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,753 2350 日本核心机械订单(较前月) 4月 -3.8% +5.5% (较上年同期) -2.3% +3.2% 6月9日(四) -- 韩国央行利率决定 6月 1.5% 1.5% 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 5月 +0.1% -0.3% (较上年同期) -4.2% -4.2% 6月10日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 39.00 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 38.50 6月13日当周 6月12日(日) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第二季 -- 负7.9 6月13日(一) 暂无重要经济数据发布 6月14日(二) 0430 日本工业生产修正值 4月 -- +0.3% 产能利用率指数(较前月) -- +3.2% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -5.7% 进口物价(较上年同期) -- -7.2% 2300 韩国失业率 5月 -- 3.7% 6月15日(三) -- 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 -- 顺差71 出口(较上年同期) -- -6.0% 进口 -- -9.3% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。