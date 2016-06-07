美国与加拿大经济指标预测--6月8日-6月15日****

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月6日当周 6月8日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 476.1 抵押贷款再融资指数 -- 1928.2 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 19 19.15 1230 加拿大建筑许可(较前月) 4月 +1.5% -7.0% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 4月 567.2 575.7 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 56.10 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 52.90 6月9日(四) 1230 加拿大产能利用率 第一季 81.3% 81.1% 1230 加拿大新屋价格指数 4月 +0.2% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月4日当周 27 26.7 四周均值(万人) -- 27.675 续请失业金人数(万人) 5月28日当周 217.1 217.2 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 4月 +0.1% +0.1% 趸售销售(较前月) +0.7% +0.7% 6月10日(五) 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 5月 增加0.38 减少0.21 失业率 7.1% 7.1% 就业参与率 65.8% 65.8% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 6月初值 94.0 94.7 现况指数 108.8 109.9 预期指数 83.8 84.9 1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字600 盈余1,060 6月13日当周 6月13日(一) 暂无重要经济数据公布 6月14日(二) 1000 美国NFIB小企业信心指数 5月 -- 93.6 1230 美国进口物价(较前月) 5月 +0.4% +0.3% 出口物价(较前月) +0.3% +0.5% 1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.3% +1.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.8% 1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.2% +0.4% 6月15日(三) 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 负1.50 负9.02 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 5月 -- 持平 (较前月) +0.4% +0.2% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) +0.1% +0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) -- +0.3% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 4月 -- -0.9% 1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.1% +0.7% 产能利用率 75.3% 75.4% 制造业产出(较前月) -- +0.3% 1800 美联储公布联邦基金利率 0.25%-0.5% -- 2000 美国整体净资本流动(亿美元) 4月 -- 净流出983 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入236 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 白云; 审校 于春红)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。