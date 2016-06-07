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市场报道 | 2016年 6月 8日 星期三 07:39 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月8日-6月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值         

    6月6日当周
    
    6月8日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周          --        476.1
                抵押贷款再融资指数                                --       1928.2
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                    5月           19       19.15
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                      4月        +1.5%       -7.0%
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                   4月        567.2       575.7    
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       6月          --        56.10
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数     6月          --        52.90
    
    6月9日(四)  
    1230 加拿大产能利用率                         第一季        81.3%       81.1%
    1230 加拿大新屋价格指数                          4月        +0.2%       +0.2%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            6月4日当周       27         26.7
                 四周均值(万人)                                   --       27.675
                 续请失业金人数(万人)           5月28日当周     217.1       217.2
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                  4月        +0.1%       +0.1%
             趸售销售(较前月)                                   +0.7%       +0.7%
    
    6月10日(五)
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                    5月     增加0.38    减少0.21
               失业率                                            7.1%        7.1%
               就业参与率                                       65.8%       65.8%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数            6月初值         94.0        94.7
                             现况指数                           108.8       109.9
                             预期指数                            83.8        84.9
    1800 美国联邦预算(亿美元)                        5月      赤字600   盈余1,060
    
    6月13日当周
    
    6月13日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    6月14日(二)
    1000 美国NFIB小企业信心指数                      5月          --         93.6
    1230 美国进口物价(较前月)                        5月        +0.4%       +0.3%
             出口物价(较前月)                                   +0.3%       +0.5%
    1230 美国零售销售(较前月)                        5月        +0.3%       +1.3%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.4%       +0.8%
    1400 美国企业库存(较前月)                        4月        +0.2%       +0.4%
    
    6月15日(三)
    1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数              6月       负1.50      负9.02
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 5月          --        持平
                                        (较前月)                +0.4%       +0.2%
            扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                       --        +0.9%
                               (较前月)                         +0.1%       +0.1%
            扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                 --        +0.9%
                                      (较前月)                    --        +0.3%
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                    4月          --        -0.9%
    1315 美国工业生产(较前月)                        5月        +0.1%       +0.7%
             产能利用率                                         75.3%       75.4%
             制造业产出(较前月)                                   --        +0.3%
    1800 美联储公布联邦基金利率                                0.25%-0.5%    --
    2000 美国整体净资本流动(亿美元)                  4月          --    净流出983
             外国购买美国公债(亿美元)                             --    净买入236
    (完)
       
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 白云; 审校 于春红)

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