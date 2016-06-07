金砖国家：6月7日股汇市收盘纵览

路透6月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月7日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.54%，报835.9点。

中国股市：沪综指震荡微幅收升，新股板块走强但大盘量能持续萎缩

中国汇市：中间价贬值带动人民币小幅收跌，客盘逢低买入美元意愿上升

香港股市：收高逾1%，因对美国加息的担忧消退

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.11%，报50,487.858点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元升值0.5%，此前巴西央行候任总裁戈尔德法因(Ilan Goldfajn)在一场参议院听证会中为该国的浮动汇率提出辩护。许多交易员将戈尔德法因的谈话解读为他将允许雷亚尔兑美元升破3.50关卡，这是现任央行总裁往往会采取干预行动的关键价位。

雷亚尔兑美元 收报3.4479/86，上日收报3.4895/05。

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南非股市：收盘上涨，因南非兰特汇率走强带动以国内营运为主的个股上涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.48%，报48,053.2点；大盘综合指数 收盘上涨0.58%，报54,305.73点。

南非汇市：兰特连续第六日上涨升向一个月高位，但涨幅受限

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印度股市：收高，此前央行维持利率不变，但称在关注通胀水准之际将保有“宽松”立场。BSE指数 收盘上涨0.87%，报27,009.67点；NSE指数 收盘上涨0.8%，报8,266.45点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.77/66.78，上日收报66.96/66.97。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.81%，报948.87点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.52%，报496.01点。