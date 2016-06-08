《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月8日

*工商时报：
--继今年3月和日本签订ATM现金提款策略联盟后，财金公司宣布，将在下周和中国银行香港子行、银联公司在港澳转投资的〞银联通宝〞公司签订ATM跨国提款的MOU，也就是在台湾金融卡能直接在大陆提现之前，将先行以港澳作为试金石。
--根据央行最新统计，本地银行2016年第一季放款加权平均利率降至2.09%，存款加权平均利率也降至0.69%，均来到五年新低，存放款利差1.4个百分点则是二年新低。
--台化 召开股东会，董事长王文渊表示，台湾第一、二季GDP成长表现不佳，出口又连16个月下滑，加上美国升息议题、日欧实施负利率，都对国际资金流动增添变数，下半年景气看法保守看待。
*经济日报：
--海基会今天举办大陆台商端午节座谈和联谊晚宴，这是新政府上台后首场大型大陆台商活动，更是蔡英文总统首次和大陆台商面对面。据了解，台办系统早已对辖管的台企联表态〞不要出席台湾官方活动〞，海基会也私下运作应对陆方的下马威，并要台商今天避免出现刺激言论。台商与新政府的首会反成两岸角力场，也让台商陷入左右为难窘境。
--国际板美元债券发行，再添知名外商企业。寿险业者透露，加拿大商宏利金融集团也要来台发行美元债，7.4亿美元、30年期，票面利率4.7%，比苹果的美元债还高。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校 林高丽)