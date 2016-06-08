《中国重要政经日程》--6月8日

=============================今日重要政经日程==========================
6月8日（周三）
--太湖世界文化论坛第四届年会在澳门召开，至9日。论坛主题为“合力建设人类命运共同体的新文明”；中国国家领导人和外国政要、国内外著名专家、中外企业领军人物、国际组织代表、新闻媒体将出席本届年会。
--肯尼亚共和国外交与国际贸易部长阿明娜·穆罕默德对中国进行正式访问，至9日。
=============================近期重要政经日程==========================
6月12日（周日）
--德意志联邦共和国总理安格拉 ·默克尔将对中国进行正式访问，至14日，中国总理李克强将与默克尔共同主持第四轮中德政府磋商。
--2016陆家嘴论坛在上海举行，至13日，由中国央行、银监会、证监会、保监会和上海市政府共同主办。
--第四届中国-南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会在云南昆明滇池国际会展中心举行，至17日。
--第八届海峡论坛在福建厦门举行。
6月26日（周日）
--世界经济论坛夏季年会将于中国天津举行，至28日。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完)
(发稿 马蓉; 审校 林高丽)