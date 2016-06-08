《香港报摘》--经济日报6月8日

* 要闻版头条：
--国际指数公司MSCI宣布A股纳入结果倒数一周，中国政府昨决定给予美国2,500亿元的人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，MSCI对此表欢迎。同日，国务院副总理马凯在京会见香港证监会主席及行政总裁，惹深港通憧憬。
* 其他：
--港交所 收购伦敦金属交易所（LME）近4年，中国境内业务久未见突破，先转战现货交易市场。市场发展科联席主管李刚称，正于前海筹备新平台，最快明年上半年提供境内铝、铜和钢等工业金属的现货交易。
--证监会批准首批杠杆及反向产品，三星资产管理昨日共有4只杠杆及反向基金获批，分别追踪韩国、日本股市，并拟于下周一在交易所挂牌买卖。据悉，各产品的入场费约2,400港元。
--北控集团宣布，与加多宝集团在港签署合作框架协议，双方除了在食品饮料行业展开合作外，还将在文化体育产业、地产开发及健康养老产业等进行合作。
--香港零售市道持续疲弱，周大福 去年纯利下跌46.1%至29.4亿港元。内地与港澳地区同店销售各录得10.3%及21.7%跌幅。主席郑家纯形容市场「个饼细咗」（变小），未来将会关7至8间港澳分店，但暂无裁员计划。
--电视广播 （TVB）再出现股权变动，投资集团股东之一Providence已将股份出让，意味增持的投资者将是陈国强、王雪红及黎瑞刚或其一。
--市传建行亚洲旗下私人贷款部门昨解雇10名员工，该行回应本报查询时强调，并没有任何裁员行动。建行亚洲解释，有关员工是以合约形式聘用的销售员，根据以往的一贯做法，该行不时按员工表现而作检讨，以配合银行的长远稳定发展。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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(整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)