专栏节选：租税的药力！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月9日出版的当期「老谢开讲」专栏) 星期假日，财政部罕见地透过中央社，以「谢金河批重税，财政部打脸」报导，提出不同意见，我也在第一时间提出我的看法。财政部扞卫税制的立场，我表示尊重，但是租税是经济活动最重要的游戏规则，我更希望大家能透过辩论，找出提振台湾经济活力的方法。

财政部认为股市不振，不能归咎税制，是资本市场整个出了问题。当然股市不振，税制绝不是唯一的原因，但一定是原因之一。

**证所税、富人税实施，台股进入量缩时代**

证所税及富人税上路前五年，财政部唾手可得的证交税收入，每年都超过九○○亿元以上，○七年一度达一二八九亿元，○九及一○年证交税收入都超过千亿元。证所税上路后，证交税有两年缩到七○○亿元左右，近两年恢复到八○○亿元左右。也就是说，一个证所税端出来，证交税短收三百亿至五百亿元，这怎么能说税制对股市没有影响？

二○一二年马总统端出证所税，我最早反对，这是因为证所税只课内资，不课外资，我认为市场把同样参与的人分成两种，一种不课税，一种要课税，这样的针对性一定失败。果然，证所税施行就节节败退，从八五○○点关卡，到十亿元大户条款纷纷取消，最后只能自我了断。但是我老早就说，废了证所税，也救不起股市，最关键的是富人税。

每次讨论到富人税，民粹的声浪立刻出来批评这是「为富人减税」，讨论的声音立刻停止了。但是大家要知道，财政健全方案中，恢复证所税，只课到未上市与兴柜市场的税，让这两个市场交易窒息，影响最大的是富人税，一千万元净所得者，最高税率从四○％拉高到四五％，加上二代健保附加费，这当中还有一个股利扣抵减半。

原来股利所得可扣抵两税合一的一七％，减半后只能扣抵八．五％，结果高所得者税率拉高到四七％，再加上两税合一扣抵减半，名目税率一下子拉升到四九．六七五％。证所税上路，让内外资税率不合理被凸显出来，富人税进一步造成内外资课税落差极大化。

在证所税实施之前，外资分离课税二○％，内资所得税率最高是四○％，表面上双方差距一倍，但因内资两税合一可全额扣抵一七％，形成二○％对二三％，内资略吃亏，影响却不大。但富人税上路，税率拉高到四五％，两税合一扣抵减半，再加二％健保附加费，四五％加二％变成四七％，扣抵八．五％，内外资形成二○％对三八．五％的差别待遇，于是有实力的内资纷纷变身为外资。

我询问过很多外资圈的负责人，发现多数外资机构的外资，其实有半数以上是内资变身的，很多上市柜公司理财部门，几乎每天都有外资理专人士上门服务。我也问过很多上市公司老板，他们都有开外资帐户，在资金流畅的时代，台湾的内外资不平待遇要不要面对？

像日本股利所得分离课税二○％，内外资没有差别待遇，台湾为什么要让内外资差距拉这么大？财政部有难言的苦衷？财政部不具名官员指出，本国人可享股利扣抵，外资不能抵，即使扣抵一半，也优于韩国的三九％。殊不知韩国股利所得也采分离课税，税率是一四％。财政部官员又说，外资获配股利所得二○％，汇回母国也要对海外所得课税，因此，外资分离课税二○％。这一点我们也很清楚，外资回到母国课税也有一定额度可以扣抵，但台湾有需要把内外资差距拉那么大吗？

财政部又说，大户化身为假外资避税，在境外设公司，不可能一直把钱留在海外，只要分配回来，一样并入综合所得税。殊不知多少企业已把资金调拨的中心设在新加坡或境外免税公司，这些出去的钱根本不会再汇回来，这也是造成台湾金融帐连续二十三季净流出，金额高达二五六九亿美元的主要原因。

**金融帐净流出创新高，股、房市式微**

台湾的金融帐流出从一○年第三季的二十八．○六亿美元开始，本来都在五十亿美元以下，到了证所税上路，净流出金额多次超过一百亿美元，去年第四季写下二二○．四亿美元的新纪录。台湾金融帐流出去的钱，大规模投资海外证券及海外不动产，相对也造成台湾房、股两市的式微。

财政部努力保护外资，是害怕外资不来台投资，但是我们给外资优惠并没有吸引到长期投资的资金，而是短期炒股炒汇的热钱。台湾的外国直接投资（foreign direct investment，简称FDI）很少超过五十亿美元，在全球经常排在倒数前五名，像一五年全球FDI总额度有一．七兆美元，其中，中国一三六○亿美元，新加坡六五○亿美元，印度五九○亿美元，台湾只有四十七亿美元，以台湾的经济实力，FDI额度之低，实在很不寻常。

但是，对比FDI，外国证券投资（foreign portfolio investment，简称FPI）的资金却经常超过二○○○亿美元，这些钱有的可能是长期投资台积电的退休基金，也有不少是从金融帐净流出的资金，又变身成外资回流回来。

前不久，巴拿马文件震惊全世界政坛，大家都用放大镜在看，台湾有没有大咖政治人物上榜；结果发现的都是用英文名字开户的企业家，企业藏钱在海外已是大家的共识。政府给外资低税优待，却又重税逼走本国资金。

**调和贫富差距，不能民粹无限上纲**

当然财政部会说，并非每个投资人都适用四五％最高税率，就像立委赖士葆通过富人税时说：「我只修理九千多个有钱人！」台湾最顶级缴四五％最高所得税率的富人占总缴税人数不到一％，却缴了四九．六％的税，台湾有将近八二％是不用缴税及适用最低税率六％的低薪族，这个结构凸显了贫富差距极端化的现象，正是台湾社会很大的隐忧，但是调和贫富差距，不能民粹无限上纲。

今天全世界的有钱人可自由选择国家居住，台湾对税负贡献最大的富人不友善，富人出走，一定不会把钱留在台湾，进而影响投资及消费，就像法国总统欧兰德当选第二年即祭出富人税，对所得超过百万欧元的富人课七五％重税，结果造成法国富人大移民潮，像精品集团LVMH董座、法国首富阿诺移民比利时，著名演员大鼻子情圣杰哈．德巴狄厄移民到税率只有一三％的俄罗斯，还回头大呛欧兰德。

结果富人税上路不到半年就被判违宪，经过重税冲击，法国经济大受影响，冲击最大的是欧洲为FDI吸金大国，但法国经常是资金净流出国家，英国甚至出现法国村，整个城市聚落都是移居而来的法国人，为了提振投资，欧兰德甚至考虑要修改现行每周三十五小时的最低工时规范。

财政部批评我主张的股利税制，只是在嘉惠台湾千分之一、万分之一的顶尖富豪，恢复股利金额扣抵获利最大的将是富人。这又是民粹无限上纲的反应，台湾的税制要不要考虑全球竞争力，全世界股利所得课税，有超过九成国家都采取分离课税，最高税率是美国的三○％，其次是义大利二七％，日本二○％，韩国一四％；两岸四地中，香港、新加坡股利所得都免税，中国分三级，持有一个月内课二○％，一个月到一年课一○％。一年期以上持股免税。

台湾怎么会扣到五○％以上？台湾的税制相较于全世界资本市场最没有竞争力，这是股市资金不断失血，成交量一直下滑的原因所在。

今天假如政府带头鼓动民粹，不但不能解决问题，还可能让资本市场沉痾更深。像六月即将进入除息旺季，台湾上市柜公司今年发出的股息有一．一三兆元，十分优渥，但多数人不愿参加除息，因为除息形同除自己的钱，而且还要课重税，这使得资本市场失去筹资功能，今天大家不愿增资，反而变相减资。

赖士葆提醒财政部长许虞哲「别当为富人减税的部长」，殊不知国民党从证所税到富人税后，民间支持度节节下滑，最后丢掉政权，此时赖士葆的「善意」提醒，对民进党政府会安好心？我从未主张为富人减税，但传统税官思惟，以为高税率就可课到更多的税？不见得。

最具代表性的是遗赠税，我以遗赠税○八年为转捩点，那一年遗赠税率从五○％降为一○％，从○九年迄今，这七年之间，政府的遗赠税总共课得一九六四亿元，这是适用一○％的遗赠税率。我再把○八年前五○％税率的七年加总是一九九三亿元，可以看出两者收效相差不大。关键在避税行为，去年遗赠税三二七亿元，这比课五○％的任何一年都高。

其实比股利所得还急的，是土地不公不义带来的问题。台湾财富极端分配不均，包括房价高涨，最大元凶是土地，台湾有钱人多半是从土地囤积赚取的财富，我们的土地课税因为迁就《宪法》，只能课土地增值税，有钱人从土地买卖中赚取的暴利，其实只缴了少许的税。

**有钱人多囤积土地，税制应再检讨**

台湾房价飙升，最大推升来源就是土地，台北市很多精华地段，土地每坪动辄千万元，试想在每坪千万元土地上盖出来的房子，能不从一坪二○○万元起跳吗？政府管制面包价格不能涨价，却管不住面粉价格上涨。房价飙升造成的不公不义，远远大过股市，财政部为什么不在土地课税上面多动点脑筋？

这些年来，台湾税制有的太过诉诸民粹，有的太过便宜行事，财政部柿子专挑软的吃，像台湾股市投资人流离失所，券商处境艰困，股市失去筹资机能，成交量萎缩，造成边缘化的压力，都是新政府必须面对的问题，国民党因处理经济问题不力，才轻易丢掉政权。

此时行政院院长林全带领内阁新团队，面对的是最艰钜的经济挑战，小英总统说这是个沟通的内阁，既然标榜沟通，我也希望大家对税制不够周延，或让台湾失去竞争力的税制，大家一起来沟通，千万不可流于情绪，否则这个沟通内阁，稍微不小心，就可能变成「主计内阁」！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。