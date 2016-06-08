《全球重要经济事件一览表》--6月8日-6月15日

路透6月8日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

6月8日(三)

巴黎--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在高盛第20届年度欧洲金融会议上发言(1030)。

首尔--国际货币基金组织(IMF)官员与韩国当局举行年度磋商后召开记者会(0600)。

多伦多--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)在经济学人杂志主办的创新峰会上发表演讲。

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明及利率决定(2100)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。

6月9日(四)

首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定(0100)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在2016年布鲁塞尔经济论坛讲话。

日本秋田--日本央行副总裁中曾宏对当地企业领袖讲话。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济与欧洲央行货币政策发表讲话(0800)。

渥太华--加拿大央行公布金融体系发展检视报告(1430)。随后央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯举行记者会(1515)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业及金融展望。欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科将发表演说(0730)。

6月10日(五)

德国埃尔特维勒--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和管理委员会成员魏德曼及连恩在德国央行一次会议上发言。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布欧盟和欧元区经济调查(0900)

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1000)。

6月12日(日)

中国--德意志联邦共和国总理默克尔将对中国进行正式访问，至14日，中国总理李克强将与默克尔共同主持第四轮中德政府磋商。

上海--2016陆家嘴论坛，至13日，由中国央行、银监会、证监会、保监会和上海市政府共同主办。

昆明--第四届中国-南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会在云南昆明滇池国际会展中心举行，至17日。

厦门--第八届海峡论坛。

6月13日(一)

波兰索波特--第六届欧洲金融会议(至6月15日)。

蒙特利尔--加拿大财长摩尔诺记会见当地媒体(1900)。

布鲁塞尔--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在欧洲议会的经济和货币事务委员会进行公开听证(1300)

6月14日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议；该会议与“经济预测摘要”有关(至6月15日)。

桑坦德--西班牙经济部长德金多斯参加经济会议(1000)。

塞维利亚--西班牙央行总裁林德发表演说，主题为“主要经济体的货币政策--挑战与机遇”(1130)。

6月15日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，随后发布声明稿(1800)

华盛顿--美联储主席叶伦就利率决策举行记者会(1830)

东京--日本央行举行政策会议(至6月16日)

哥本哈根--丹麦央行将发布最新经济增长预估并举行记者会(0830)

德国乌得勒支--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场宏观经济座谈会上发言(1430)

加拿大白马市--加拿大央行总裁波洛兹在Yukon Chamber of Commerce发表演说(2340)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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