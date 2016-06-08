《香港报摘》--信报6月8日

* 要闻版头条：
--中国5月份外滙储备跌至3.1917万亿美元，为近4年半的低位，分析师指出，5月份外储下降，主要是月内美元强劲，令外储的非美元资产、特别是欧元录得滙兑减值所致，5月份资金流走情况并不明显。现时内地对人民币滙率以维稳为主，料人民币在有序贬值下，触发大规模资金外流机会不大，未来外滙储备会相对平稳，纵再下跌，料跌幅将温和。
* 其他：
--周生生 主席兼集团总经理周永成表示，由于内地旅客减少及本港消费力减弱，今年生意较过往几年有落差并不出奇，该公司香港区营业额今年首5个月有低双位数跌幅，并指黄金周近年亦不再「黄金」，今年亦不例外。
--《澳洲金融评论报》日前引述消息人士指出，长江基建 已委托摩根大通协助就其持有Spark Infrastructure的6.7%股权寻找买家，有关股份价值约2.52亿澳元（约14.57亿港元），相当于Spark每股2.23澳元。
--富卫集团周二（7日）宣布已获监管机构批准，收购大东方人寿保险有限公司旗下的大东方人寿（越南）有限公司。是次收购为富卫本年第二度进军东盟市场，对上一次是今年4月收购新加坡团体医疗保险供应商Shenton Insurance的大比数股权。
--为方便中国用户游日本购物，腾讯 计划今年内将日本使用微信支付的店舖数量增至1万间，以攻占银联市场。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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(整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)