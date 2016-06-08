《香港报摘》--其他报纸重要消息6月8日

* 明报：
--中国华仁医疗 宣布，拟以885万港元收购本港著名妇产科专家陈亮国旗下妇女健康及生殖医学中心，正式进军香港医疗行业，集团并建议委任陈亮国为首席执行官。
--中资酒店集团锦江国际（集团）近期不断增加对欧洲最大酒店集团法国雅高酒店集团（AccorHotels）的持股，现已成为该酒店集团的最大股东，引起法国关注锦江国际可能计划掌控雅高。
* 苹果日报：
--中华煤气 主席李兆基昨于股东会后突然透露，将来有回购煤气的可能性，暂未有即时计划，已随即令市场揣测是否再有15年前的大规模回购行动。常务董事陈永坚补充指，难判断何时回购，要视乎现金、成本及市况，现时无回购计划，但不排除日后会回购。
* 星岛日报：
--停牌近一年半的伯明翰环球 昨日宣布，拟进行「二十合一」后「二供一」股本重组，同时引入环能 大股东孙粗洪入股，涉资4亿港元。
* 东方日报：
--银行为下半年按揭市场部署攻势，恒生 昨正式推拆息存款挂鈎按揭计划，意味四大行均齐备存款挂鈎按揭产品。滙丰 本月初推存款挂鈎按揭后，恒生不足一周即跟推。恒生发言人承认密切留意市场情况及客户需求，现已推出以拆息为基准的存款挂鈎按揭计划，以供客户选择。
* 文汇报：
--新加坡建筑业从事提供土方工程业务的川控股 未上市先「见红」，其暗盘价昨晚走低，一手蚀560港元。（完）
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