港报社评：人币抢滩美国，香港知危知机--经济日报6月8日

中方昨宣布向美国提供2,500亿元人币RQFII额度，此对本港离岸人币业务即时冲击虽有限，惟中央势向美政策倾斜，助人币国际化在美抢滩，香港须做得更贴更快力保优势。

暂难抢港生意 加强警惕莫轻敌

中美战略与经济对话昨闭幕，中方宣布向美国提供2,500亿人币RQFII（人民币合格境外机构投资者）额度，让美资机构可用人币直接投资中国金融市场。相对本港累计才2,700亿元RQFII额度，今次中央可谓「大手笔」，外界关注本港人币离岸中心地位会否受挫，惟其即时影响料有限。

其一，本港离岸人币基建成熟，为市场提供充裕人币流动性与投资需求；惟中美人币合作尚在起步阶段，如最基础的人币清算行安排仍未正式谈妥，遑论可在短时间内抢本港生意。

其二，本港离岸人币业务已形成规模优势，如全球已批出5,017亿元RQFII额度中，本港已占逾半份额，本港离岸人币资金池更是全球最大，不少外资机构亦透过在港分行的RQFII额度买卖，领先地位短期难被替代。

惟本港亦不应轻敌，因中央要实现人币国际化，除借助本港，更须将离岸人币业务在全球金融辐射效应最广最深的伦敦、纽约等落地生根、打响声誉。离岸人币业务在欧洲逐步推展后，中央势加力在美抢滩，以提供更多离岸人币业务政策倾斜，打动一众华尔街投行，倒逼华府加快中美人币合作。

中美合作提速 香港须更贴更快

如离岸人币业务在伦敦铺开后，中央除将在港发行人币国债的成熟模式搬到伦敦，上月在当地发30亿元人币国债，连香港未有的人币央票业务，去年亦在伦敦「先行先试」。此或预示，中美人币合作一旦起步，步伐将不会慢。

故美国取得巨额RQFII额度，本港虽暂不用过分忧虑，但亦不能成傲慢的兔子，必须做得更贴、更快以保优势。贴市方面，香港须紧盯内地政策与经济环境走向，除为国际投资者提供更贴市资讯分析，在产品设计上更要早着先机捕捉内地最新变化，让外资非用本港服务不可。

香港更要做得更快，中央势续推滙率、利率等金融开放与改革，港须发掘个中商机并抢先推相应产品，如进一步发展人币利率期货、以个人投资者为对象的第二代RQFII等，做到全球最快。如此本港自能藉现有优势、中央信任，加上业务发展够贴够快，执紧人币离岸中心牛耳。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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