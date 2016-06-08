港报社评：南丫海难惩处有推进，究责失职官员仍不足--明报6月8日

2012年10月南丫海难，时任海事处助理处长苏平治后来自揭早年曾指示下属不执行船舶必须配备儿童救生衣的条文规定，昨在区域法院被裁定公职人员行为失当罪名成立，稍后判刑。这是海难发生将近4年之后，首次有海事处高层官员涉案被定罪。

即使如此，调查委员会和运输及房屋局分别完成的调查报告，揭示海事处从制度、规管到人员疏忽职守而导致的大海难，性质十分严重，只是官员为此而须面对的追究责任，仍然不成比例。政府就海难的善后处理，予人有高高举起、轻轻放下之感；就警惕公职人员汲取教训，须尽忠职守，效用并不大。

指示下属不执行法例，苏平治行为失当罪成

这宗海难夺去了39人的性命，两份调查报告都认定成因与海事处内部有一定关系。不过，迄今除了肇事两名船长分别判刑，其中「海泰号」船长误杀罪成，判囚8年，「南丫四号」船长只有一项危害他人海上安全罪成，判囚9个月。

另外，一名高级验船主任在调委会聆讯期间，在宣誓下作假证供罪成，判囚15个月，苏平治是第4名涉及海难而面对刑责的人；其他海事处内部报告指出17名人员执行职责时行为不当，建议向13人采纪律行动，律政司以没有足够证据为由而不予检控。就事态进展看来，大多数被点名的海事处人员避过追究刑责，已成事实。值得一记的是，「南丫四号」的船主港灯，原本被法庭裁定事发时船上未有足够船员，罚款4500元，港灯上诉得直，获撤销控罪及搁置罚款。

苏平治涉案罪名，是他在2007年4月至2013年3月担任首席验船主任期间，指示下属毋须执行法例规定船舶使用期间必须配备儿童救生衣的条文。法官判案时，认为苏平治的行为严重违反职责，目的为讨好业界人士，不存在合理辩解，法官并批评苏平治身为公职人员，不应该自行猜度新例，况且苏从未谘询过专家及法律意见，也未向上级请示；虽然并非不诚实和贪污，却滥用了公众对他的信任。

苏平治以首席验船主任的职权，就可以指示下属绕过条例规定行事，若非聆讯时被爆出来，苏的上级根本不知道，更是无从匡正；事态确切反映海事处内部官员颟顸、办事马虎、敷衍塞责的一面。有关详细情况，两份调查报告已经揭示出来。

撇开有高级验船主任因为作假证供被判囚，这宗大海难涉及疏忽职守、行为失当而负上刑责的海事处官员，只有苏平治。两份调查报告都强烈批评海事处，包括一些官员被点名失职，可是海事处只有苏平治被究责，事态性质与问责存在明显落差。

深入查究警示公仆，任内失职仍须负责

「南丫四号」与「海泰号」相撞后，本来互相倚靠；「南丫四号」迅速沉没，与「海泰号」很快开走有关。不过，若「南丫四号」水密舱的安装没有问题，海水未大量涌入，或许不会出现救援船赶到之前，「南丫四号」已经沉没的景况。调委会报告点名批评海事处在审批「南丫四号」建造时，每一阶段都接二连三有人犯错，完全无留意船舱油箱房及舵机房之间无水密门，多名验船主任登船检验，对欠了一道水密门，齐齐视而不见，其后「南丫四号」申请舱底加铅压载物，验船人员审批时仍无发现船舱少了水密门，与图则不符等。

「南丫四号」水密舱建造之疏失，与相撞后迅速下沉有很大关系，由建造到检验各个阶段经历过的人，纪录上都有名有姓，若政府不循这个关键点追究责任，须有使人信服的理由，否则难以向死难者家属和公衆交代。

一名助理处长涉及南丫海难罪成，就这宗大海难之追究责任算是推进了一点。不过，苏平治涉案的情节，就已揭示的资料和情况，仅属整件事的其中一点，其他例如水密门等疏失，反映海事处的部门文化、权责和问责制度都出了问题。连串事态并非孤立事件，政府若顺藤摸瓜，追究责任，会起到警示作用，让公务员知道在职期间若疏忽职守，日后暴露出来的祸患与此有关，则仍有可能被究责。政府应该深入追究南丫海难的责任，趁机打造一套切实问责的公务员文化。（完）

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