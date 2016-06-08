《路透晚报》--6月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：维持全年GDP增速6.8%预测，债务违约风险可能逐步增加--工作论文

中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写工作论文更新今年宏观经济年度指标预测称，维持全年GDP增速为6.8%的基准预测不变，并将固定资产投资增速预测上调0.2个百分点至为11.0%，出口增速预测下调4.1个百分点至-1.0%，CPI涨幅预测则上调至2.4%。

--中国数据：5月出口逊预期进口表现强劲，弱外需下外贸难有明显改观

中国5月出口延续跌势且跌幅超预期，进口则在低基数和内需改善之下表现强劲，跌幅缩窄至19个月最小；不过考虑到全球经济整体仍疲弱，中国进出口尽管会有边际回暖，但实现全年目标还是面临较大压力。

--中国经济：中央财政将继续推进减税降费，简化税制减轻企业负担--副财长

中国财政部副部长刘昆称，中央财政将深入推进减税降费，进一步简化税制，减轻企业的负担，降低市场运行成本。

--中国环保：今后五年投入增至每年约2万亿元，环保将成新增长点--副部长

上海证券报引述中国环保部副部长黄润秋的话称，随着大气、水和土壤三大污染防治计划的全面实施，今后五年中国的环保投入将增加到每年2万亿元人民币左右，推动环保产业成为新的支柱产业和新经济增长点。

--中国数据：国家统计局6月起召开月度新闻会，工业投资零售数据一并公布

中国国家统计局表示，决定自6月起在季度、年度新闻发布会的基础上举办月度国民经济运行情况新闻发布会，规模以上工业增加值、固定资产投资、房地产开发投资及销售、社会消费品零售总额等指标数据，将在新闻发布会上一并发布。

--中国经济：交银财富景气指数上扬，小康家庭对经济感知有别于企业

中国第五大商业银行--交通银行发布的最新一期交银中国财富景气指数上升，小康家庭近期对经济景气、收入增长和投资意愿的感知均不错，这与当前民间投资放缓、企业对经济形势普遍迷茫的现状大不相同。

【金融】

--中国金融：全球中央对手方协会CCP12落户上海

全球中央对手方协会（CCP12）在中国上海举行协会注册成立大会，宣告协会法人实体在上海正式注册成立。此前上海清算所已加入CCP12，为该协会的执委会成员。

--中国金融：远东国际租赁在交易商协会注册信托型ABN，为国内首单--报载

上海证券报报导，中国远东国际租赁有限公司成功在银行间市场交易商协会注册了信托型资产支持票据（ABN），此为国内首单市场信托型企业资产证券化产品，亦是ABN首次实现公开发行。

【固定收益】

--《分析》中国央行逆回购投放力度减弱，MLF超额续做中短期工具趋常态

在流动性持续宽松态势下，中国央行公开市场本周以来逆回购投放力度减弱，与此同时中期借贷便利（MLF）连续询量并超额续做，央行“一收一放”间意在维持短期资金面平稳的同时熨平中期波动，大水漫灌难再期，精准滴灌为主流。

--新债招标：中国两年续发国债收益率2.5628%，五年2.7744%--业内人士

中国财政部公告称，上午招标续发行的五年期固息国债，获得多达17.2亿元人民币追加发行，最终发行量为397.2亿元；同时招标的两年期固息续发国债，获0.1亿元追加发行，最终发行量为260.1亿元。

--新债招标：进出口行一年债收益率2.6281%，10年债3.4850%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的一年和10年期固息债，中标收益率分别为2.6281%和3.4850%，对应投标倍数3.49倍和5.14倍。

--新债招标：农发行三年增发债收益率3.0274%，10年3.4836%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的三、五、10年固息增发债，中标收益率分别为3.0274%、3.2130%和3.4836%，投标倍数为2.76倍、2.45倍和4.81倍。

--中国货币市场：七天回购小涨但无碍资金愈宽，逾两千亿MLF投放助稳预期

中国银行间市场七天回购利率因跨越端午小长假小涨，但丝毫无碍资金宽松局面。交易人士表示，央行公开市场虽然小幅回笼，但是上日逾两千亿的MLF流动性投放，场内资金供给充沛，隔夜出资减点机构不在少数，七天品种则因非银机构需求攀升而价格略走升。

--中国债市动态：期现货波动甚微，贸易数据略好于预期但影响有限

中国银行间债市早盘现券及国债期货均波动甚微。5月贸易数据虽整体比预期略好，但整体仍未摆脱弱势，对市场心态影响有限；此外国债和进出口行新债密集招标，定位亦无意外，同样预示短期内债市胶着走势难改。

【外汇】

--中国汇市：中间价小升带动人民币早盘微涨，贸易顺差和外储数据符合预期影响小

中国人民币兑美元即期早盘小幅走升，中间价亦小幅上扬。交易员称，客盘相对仍偏购汇，带动自营盘继续逢低吸纳美元头寸，期间有大行提供美元流动性，成交区间相对狭窄。而贸易顺差和外储数据基本符合预期，对汇率影响较小。

--人民币汇率：重申无持续贬值基础，有能力保持合理均衡水平上基本稳定--总理

中国国务院总理李克强重申，人民币不存在持续贬值的基础，中国无意打“货币战”、“贸易战”来刺激出口，有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

--中国央行：央行专家称人民币兑一篮子货币中期趋势可升可贬--一财网

第一财经网站引述中国央行研究局首席经济学家马骏的话称，人民币汇率形成机制的透明度明显提高，人民币汇率参考一篮子货币与对篮子升值贬值并不矛盾，人民币对一篮子货币的中期趋势可升可贬，或会出现升贬交替的轨迹。

--人民币汇率：与美元不能轻言脱钩，但必要时可贬值释放压力--专家

中国中央党校国际战略研究院教授陈建奇称，在没有更好的“锚”可供选择之前，人民币与美元不能轻言脱钩；美元短期内必然是人民币汇率货币篮子中最主要的货币，否则人民币就可能面临剧烈波动，因美元以外的其他货币均比美元更不稳定。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，临近端午节小长假市场情绪偏谨慎

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，临近端午节小长假，市场情绪偏谨慎，今日大盘振幅有所加大，指数下跌过程中略有放量。在经济走势和消息面明朗前，存量资金仍将主导市场行情。目前沪综指60日均线技术阻力较强，大盘短期缺乏持续上攻动力，后市存在消化获利回吐压力的要求。

--汽车产业：中国5月乘用车销量同比增11.4%，车市增长相对恢复--乘联会

中国全国汽车市场研究会称，5月乘用车市场显现波动性走强特征，其中，广义乘用车销量175.7万辆，环比增长2.4%，同比增长11.4%；产量174.1万辆，环比下降4.4%，同比增长4.1%。

--中国原油：5月进口较上年同期增加近四成，创2010年2月以来最大增幅

中国5月原油进口较上年同期增加38.7%，为逾六年来最大增幅，来到759万桶/日，因此间独立炼厂扩大进口，且累计库存动能延烧。

--中国钢铁：5月钢材出口增加，无视贸易紧张情势

中国海关公布的数据显示，5月钢材出口较前月上升3.7%至942万吨，钢铁厂继续出口钢材，而这已经引发全球贸易紧张情势。

--香港个股：绿地香港再签远期合约对冲人民币贬值风险，本金额7,000万美元

中国大型房地产商绿地集团旗下绿地香港称，近日再与银行订立一项远期外汇合约，本金额为7,000万美元，以对冲人民币兑美元贬值风险。

--中港个股：中国太保与百度拟成立合资财险公司，持股不低于50%

中国大型寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司公告称，其子公司太平洋产险拟与百度子公司百度鹏寰资产管理（北京）有限公司共同发起设立一家股份制财产保险公司，太保持股不少于50%。

--美国个股：云锋基金提起对爱康国宾私有化收购，美年健康退出竞购