港报社评：运用竞争条例制止油价“加快减慢”--文汇报6月8日

消委会发表最新一份车用燃油价格监察报告，发现过去一年虽然国际原油价格下调，但本港车用汽油的售价减幅，未能跟上国际油价。本港油价一向被诟病存在「加快减慢、合谋定价」的重大嫌疑，相关情况并未因为《竞争条例》生效而改变，令消费者饱受「捱贵油」之苦。

政府应运用《竞争条例》的权力，敦促油公司检讨及调低汽油价格，防止油公司合谋控制燃油价格，令燃油价格保持在公正合理的水平，保障消费者权益和职业司机的生计。

汽油价格「加快减慢」长期受到舆论质疑和批评，尽管国际原油价格由高峰显着回落，汽油价格并无跟随原油价格下调的幅度，导致两者的差距不断扩大。消委会表示，2014年以来，原油价格与汽油牌价之间差距逐步扩大，由2013年上半年每公升5.53元，增至2015年第4季至2016年首季的每公升6.21元，差距升幅达12.3%。原油价格与汽油牌价差距扩大，反映原油价格下滑，消费者并未得到多大好处，油公司却有了更丰厚的利润。

消委会的报告还发现，在2013年至2015年期间，逾80%的日子里，5间油公司牌价是完全相同。消委会指，不能以此定论油公司有合谋定价，要待今年竞委会公布的研究报告方能作定论。去年12月《竞争条例》生效首日，运输业界请愿表达诉求，要求竞委会调查油公司是否涉及合谋定价，他们当时指出过去5年汽油及柴油价格调整各有205次和173次，其间都出现两家或以上油公司在调价时间、幅度及调整后价格完全相同，油公司就价格和操作出现的诸多「巧合」，实在难以令人信服。情况显示，备受消费者非议的合谋定价嫌疑难以排除。

以往没有《竞争条例》，油价加快减慢、存在合谋定价嫌疑，还可以说没有法例规管。如今《竞争条例》已经生效，油公司「加快减慢、合谋定价」的表征没有改善，反而更趋严重，《竞争条例》好似一纸空文，促进市场公平竞争、保障消费者权益的立法初衷得不到体现，市民实在难以接受。

因此，竞委会应有效利用《竞争条例》赋予的权力，尽快展开对燃油市场的反竞争行为调查，研究油公司是否涉及合谋定价，彻底解决油公司「加快减慢」和「加多减少」的问题。政府亦应要求油公司增加资讯透明度，发放更多进口油价的资料，让大众了解加价减价的机制，以利公众监察。（完）

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