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市场报道 | 2016年 6月 8日 星期三 10:11 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月8日至6月15日

路透6月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间
；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：    

 开始日期    结束日期    公布时   公司代   业绩季度及公司名称
                         间       码       
 (日-月-年)  (日-月-年)                                                
 08-6-2016               12:00    BFb.N    Q4 2016 Brown-Forman Corp 
 09-6-2016               BMO      SJM.N    Q4 2016 J M Smucker Co 
 09-6-2016               AMC      HRB.N    Q4 2016 H & R Block Inc 
 15-6-2016               BMO      PGR.N    May 2016 Progressive Corp 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 张若琪 审校 于春红)

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