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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 10:21 BJT

中国新债：国开行下周二增发至多120亿元三期债，期限三、五和七年

路透上海6月8日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(14日)招标增发三期固息债，总额不超过120亿元人民币，期限包括三年、五年和七年。

上述三期债为该行今年第八期 、第六期 和第七期 的增发债，票面利率依次为2.72%、2.96%和3.24%。

具体发行条款如下：

2016年第八、六、七期增发债

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发行上限 三年：30亿元；五年：40亿元；七年：50亿元

期限/计息方式 3/5/7年固息

招标时间 3/5年：6月14日9:30-10:30

7年：6月14日9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 6/16

起息日 3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25

分销期 6/15-6/16

上市日 6/20

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年0.05%；5/7年0.10%

-----------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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