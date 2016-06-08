《汇市简讯》美元/日圆卖单增加，低见106.72

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0206GMT -
* 稍早上下波动，有一些东京定盘需求，美元/日圆脱离定盘公布后的水位
* 美元/日圆盘初高见107.39，在107.00左右上下波动，随后下行
* 该货币对跟随30分钟图的一目均衡转换线、基准线走低，转换线和基准线现在分别位于107.05和107.09
* 分时图转换线107.05亦有阻力，分时图云区在107.14-74上方
* 周一低点106.35为支撑位，在106.00前有进一步支撑，106.50下方有来自日本的买盘(完)
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选