《汇市简讯》美元/日圆卖单增加，低见106.72

0206GMT -

* 稍早上下波动，有一些东京定盘需求，美元/日圆脱离定盘公布后的水位

* 美元/日圆盘初高见107.39，在107.00左右上下波动，随后下行

* 该货币对跟随30分钟图的一目均衡转换线、基准线走低，转换线和基准线现在分别位于107.05和107.09

* 分时图转换线107.05亦有阻力，分时图云区在107.14-74上方