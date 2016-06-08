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货币新闻 | 2016年 6月 8日 星期三 10:27 BJT

芝加哥期市：美国大豆连涨第三日，气候隐忧为价格提供支撑

以下是0157GMT报价：
    
      合约              价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           508.00    -1.00  -0.20%    +0.10%     476.90   73  
    CBOT玉米           428.00     0.25  +0.06%    +0.18%     396.85   77
    CBOT大豆          1148.75     7.50  +0.66%    +0.92%    1072.66   76
    CBOT稻米           $11.65   -$0.09  -0.77%    -0.47%     $11.46   60
    美国原油           $50.40    $0.04  +0.08%    +1.43%     $47.24   72 
    汇率 
    欧元/美元          $1.137   $0.001  +0.10%    +0.14% 
    美元/澳元           0.744   -0.002  -0.23%    +1.00% 

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李婷仪/于春红; 审校 许娜/张若琪)

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