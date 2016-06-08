台湾汇市：台币盘初创逾一个月高，因外资汇入与韩元走强

路透台北6月8日 - 台币兑美元 周三盘初续升，创逾一个月盘中高位。汇银人士表示，外资仍持续汇入，韩元兑美元站上五周高位，再加上台股续创波段新高，令台币实质价位升向32.200。
他们指出，一如本周以来的剧本，在美联储升息预期冷却后，外资不断流入，虽然进口商低接，但似乎有些手软。不过台币兑美元已临近32.200关键价位，以技术线型观察，要实质升破必须有足够题材，且须提防央行随时进场干预。
〞外资还是进来买台股，看来要抱股过端午。〞一位银行交易主管说。
另一商业银行交易员称，台湾出口已连续16个月衰退，台湾基本面似乎无法支撑强势货币，只是现在外资持续流入，央行不想硬挡，不过还是要留意央行随时进场买美元。
本地时间10:35，台股加权指数 涨0.53%报8,725.67点。
台币兑美元早盘一度升至32.200，前高在5月3日的32.169。早盘在32.200-32.234间波动，上日区间为32.318-32.379。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.136/32.156，上日收在32.100。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.190-32.250。
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(记者 董永年；; 审校 杨淑祯)