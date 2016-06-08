台湾债市：10年券105/4期殖利率早盘持稳，长假在即操作保守观望

路透台北6月8日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周三早盘在平盘附近游走。交易员表示，长假在即，市场操作保守，未见明确方向，此外市场也观望美国和央行的议息会议。
交易员表示，今日市场操作偏向当日短期冲销，相对保守，主要还是周四-周五金融市场休市，也有不少人倾向退场观望。美联储下周将召开议息会议，目前市场倾向美国不升息的机会较大，这令台债气氛偏多。
〞盘中大家都当冲而已，要放假了...利率还是偏下。〞一位中型银行交易员表示。
他们表示，10年指标债标售完毕以后，殖利率多在0.78-0.80%之间盘整，市场仍在等待美联储和月底央行的会议结果。
也有交易员认为，虽然不少人认为6月可能台湾央行本次降息循环的最后一次降息，不过该观察的是，央行会让低利率的环境维持多久。低利率的宽松环境如果还要维持一段不短的时间，也不排除公债殖利率会再创低位。
交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.785-0.795%。
美国公债价格周二上涨，因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)未来几个月内都不会加息，但价格一度缩减涨幅，此前财政部标售的三年期新债需求疲弱。指标10年期公债 收益率报1.713%，周一尾盘报1.723%，在上周五疲弱的就业报告发布后，该收益率跌至两个月低点1.697%。
本地时间10:43，10年券105/4 期公债殖利率持平在0.7895%，成交91.5亿台币；至于台股加权指数<.TWII则涨0.45%。
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(记者 高洁如; 审校 林高丽)