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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 11:34 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上涨，受中国贸易数据提振

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* 澳元/美元回升至0.7450上方，因中国进口数据好于预期

* 中国5月进口减少0.4%，预估为下滑6.0%

* 5月出口下滑4.1%，略逊于预估的减少3.6%

* 澳元/美元稍早低见0.7430，受澳元/日圆卖盘影响

* 关键阻力位为0.7480/90，为55日移动均线与0.7836/0.7145的50%回档位的汇合点(完)

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