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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 11:39 BJT

澳新汇市：两货币均守在近一个月高位，关注新西兰央行政策决定

“澳元仍受到良好支撑，因澳洲货币政策中立、美元全面走弱，以及风险资产或将上涨，”OANDA Australia and Asia Pacific资深汇市交易员表示。

投资人缩减澳洲央行8月降息的可能性，利率期货<0#YIB:>表明机率不到50%，周二时为64%。

中国进出口下滑，抑制澳新货币。

新西兰元兑美元 持稳在0.6974美元，隔夜随澳元走升。

投资人静候新西兰央行周四的政策决议。

新西兰央行本周料维持利率不变，不过分析师认为，有鉴于低通胀以及新西兰元的强势，年内或会降息。

BNZ外汇策略师Jason Wong表示，如果新西兰央行的基调比市场预期强硬，那么可能会将新西兰元推升至逾0.7000美元。他并指称，在0.7055水准之后鲜有技术阻力位。(完)

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