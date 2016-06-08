《路透基点特写》虽然并购踊跃，但亚洲联贷金额和定价今年料继续下滑

**并购的动能** 尽管前景黯淡，但在跨国并购活动畅旺--尤其是来自中国的并购融资 --的支撑下，亚洲贷款市场的并购融资量料将上升。 今年前五个月，除日本以外亚太地区的并购贷款总额达197.7亿美元 ，或占此一地区所有银团贷款的15%，较上年同期的171.3亿美元或9.3%有 所增加。2015全年以事件而衍生的融资交易总额达480亿美元，而2014年 贷款市场同类活动的交易总额达571.8亿美元。 今年还有中国化工集团公司收购瑞士种子公司先正达(Syngenta) <SY NN.VX>所筹集的127亿美元追索权贷款。这是除日本以外的亚洲地区最大 的一笔并购融资贷款。 中国银行企业银行部门副总经理Yan Bing表示，除了大型企业之外， 她还发现中国私募股权基金至海外投资的数量正在增加，与全球知名的竞 争对手一较高下。 在APLMA上月对84名贷款银行界人士所做的一项调查中，46.4%受访者 预期，包括杠杆收购与企业并购在内的并购融资总额，将高于去年的480 亿美元。约56%受访者认为大中华地区在私募股权支持杠杆收购与企业并 购融资的表现将最为活跃；接着分别是东南亚、澳洲以及印度。 “由于赞助者与企业纷纷对流动性与估值加以利用，因此我们也看到 近期新加坡出现一波并购交易与私有化案例，”星展集团控股的Boey表示 。(完)