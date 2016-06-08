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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 14:09 BJT

台湾股市：长假前小幅收高，股市拥抱资金行情续走升

路透台北6月8日 - 台湾股市周三小幅收高。分析师表示，美国升息时程延后，料资金行情可以继续，股市同欢。目前外资仍旧买超台股，下周料有望挑战今年高位8,840点附近。

台湾加权股价指数 收涨0.41%,至8,715.48点；今日成交初值 为845.16亿台币，上交易日修正后为850.50亿。台股今年高位在3月21日盘中的8,840.75点。

〞美国的升息预期往后延到今年底了，还有半年可以反应资金行情，台股有盘坚的机会。〞兆丰投顾一位不愿具名的分析师说。

周四-周五台湾金融市场因公众假期休市。下周一开市。

他们也表示，外资持续汇入台湾，资金行情有望续行；目前基本面有反弹契机，市场颇为期待，但是6月23日英国是否脱欧的公投的事件仍然是一大变数，估计仍然可能左右外资的动向。分析师认为，下周台股可能呈现盘整，也不排除向上挑战8,840点附近的今年台股高位。

英国退欧的可能性不容忽视。距离6月23日英国公投还有约两周时间，NatCen Social Research的民调结果显示，退欧和留欧阵营的支持率分别为51%和49%。6月7日英国博彩公司立博(Ladbrokes)的押注情况显示英国退欧的机率为29%。

台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超150.09亿台币，连续11个交易日买超共计728.65亿台币。上交易日为买超50.82亿台币。

本地时间14:00，亚洲主要股市大多上涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.25%,。(完)

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