台湾股市：长假前小幅收高，股市拥抱资金行情续走升

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透台北6月8日 - 台湾股市周三小幅收高。分析师表示，美国升息时程延后，料资金行情可以继续，股市同欢。目前外资仍旧买超台股，下周料有望挑战今年高位8,840点附近。
台湾加权股价指数 收涨0.41%,至8,715.48点；今日成交初值 为845.16亿台币，上交易日修正后为850.50亿。台股今年高位在3月21日盘中的8,840.75点。
〞美国的升息预期往后延到今年底了，还有半年可以反应资金行情，台股有盘坚的机会。〞兆丰投顾一位不愿具名的分析师说。
周四-周五台湾金融市场因公众假期休市。下周一开市。
他们也表示，外资持续汇入台湾，资金行情有望续行；目前基本面有反弹契机，市场颇为期待，但是6月23日英国是否脱欧的公投的事件仍然是一大变数，估计仍然可能左右外资的动向。分析师认为，下周台股可能呈现盘整，也不排除向上挑战8,840点附近的今年台股高位。
英国退欧的可能性不容忽视。距离6月23日英国公投还有约两周时间，NatCen Social Research的民调结果显示，退欧和留欧阵营的支持率分别为51%和49%。6月7日英国博彩公司立博(Ladbrokes)的押注情况显示英国退欧的机率为29%。
台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超150.09亿台币，连续11个交易日买超共计728.65亿台币。上交易日为买超50.82亿台币。
本地时间14:00，亚洲主要股市大多上涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.25%,。(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。