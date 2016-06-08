台湾债市：10年券105/4殖利率微收跌未有明确方向，长假在即交易意愿保守

* 105/4殖利率收盘微跌，未有方向 * 长假即将来临交易意愿保守 * 短期105/4主要交易区间预估在0.78%-0.80% 路透台北6月8日 - 台湾10年期公债105/4 周三殖利率微幅收跌，未有明确 方向。交易员认为，长假在即，市场交易意愿清淡，各方仍在等待多项变数厘清，包括美联 储的最新决定等。 交易人士说，美国经济数据不佳令升息的时程再往后延，这令股市受到激励。台债方面 ，短期内倒未因股市弹升受到利空影响，反而因美国可能延后升息，美债多头受激励，台债 的气氛仍然偏多。 〞股市一直涨，但是倒没有影响台债。〞一家证券业交易员表示。 他也认为，台股下周不排除因本周的连日上涨进入盘整，但对台债而言，影响尚小。台 债下周的行情料将陷入盘整，若目前没有新的国际因素，不排除市场持续观望，直至美国和 台湾央行的议息会议结果才会有明确方向。 综合目前市场多位交易看法，至少有七成认为台湾央行6月将降息半码以提振景气，这 仍可能使殖利率水位下跌，只不过跌幅可能有限，也不排除先跌后涨。 因端午节弹性调整上班日，本周四和周五为公众假期，金融市场休市。 6月14日和15日美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。台北时间下 周四凌晨会有最新结果。 台湾央行将在6月30日召开全体理监事会议。市场人士表示，央行此次召开时间较市场 预估晚了一周，应与央行须更多时间观察各经济数据及国际政经情势有关。 交易员预估，短线105/4R殖利率主要区间暂看在0.78-0.80%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.40 0.5500% 0.5440-0.5520% 16.5 10 105/4 -0.02 0.7893% 0.7870-0.7919% 129.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 1.3550% 10 105/4R 没有成交 5 105/8 0.5500% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)