台湾债市：10年券105/4殖利率微收跌未有明确方向，长假在即交易意愿保守

韩国政经：法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
* 105/4殖利率收盘微跌，未有方向 * 长假即将来临交易意愿保守 * 短期105/4主要交易区间预估在0.78%-0.80% 路透台北6月8日 - 台湾10年期公债105/4 周三殖利率微幅收跌，未有明确 方向。交易员认为，长假在即，市场交易意愿清淡，各方仍在等待多项变数厘清，包括美联 储的最新决定等。 交易人士说，美国经济数据不佳令升息的时程再往后延，这令股市受到激励。台债方面 ，短期内倒未因股市弹升受到利空影响，反而因美国可能延后升息，美债多头受激励，台债 的气氛仍然偏多。 〞股市一直涨，但是倒没有影响台债。〞一家证券业交易员表示。 他也认为，台股下周不排除因本周的连日上涨进入盘整，但对台债而言，影响尚小。台 债下周的行情料将陷入盘整，若目前没有新的国际因素，不排除市场持续观望，直至美国和 台湾央行的议息会议结果才会有明确方向。 综合目前市场多位交易看法，至少有七成认为台湾央行6月将降息半码以提振景气，这 仍可能使殖利率水位下跌，只不过跌幅可能有限，也不排除先跌后涨。 因端午节弹性调整上班日，本周四和周五为公众假期，金融市场休市。 6月14日和15日美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。台北时间下 周四凌晨会有最新结果。 台湾央行将在6月30日召开全体理监事会议。市场人士表示，央行此次召开时间较市场 预估晚了一周，应与央行须更多时间观察各经济数据及国际政经情势有关。 交易员预估，短线105/4R殖利率主要区间暂看在0.78-0.80%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.40 0.5500% 0.5440-0.5520% 16.5 10 105/4 -0.02 0.7893% 0.7870-0.7919% 129.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 1.3550% 10 105/4R 没有成交 5 105/8 0.5500% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16