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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 16:23 BJT

台湾债市：10年券105/4殖利率微收跌未有明确方向，长假在即交易意愿保守

* 105/4殖利率收盘微跌，未有方向
    * 长假即将来临交易意愿保守
    * 短期105/4主要交易区间预估在0.78%-0.80%

    路透台北6月8日 - 台湾10年期公债105/4 周三殖利率微幅收跌，未有明确
方向。交易员认为，长假在即，市场交易意愿清淡，各方仍在等待多项变数厘清，包括美联
储的最新决定等。
    
    交易人士说，美国经济数据不佳令升息的时程再往后延，这令股市受到激励。台债方面
，短期内倒未因股市弹升受到利空影响，反而因美国可能延后升息，美债多头受激励，台债
的气氛仍然偏多。
    
    〞股市一直涨，但是倒没有影响台债。〞一家证券业交易员表示。
    
    他也认为，台股下周不排除因本周的连日上涨进入盘整，但对台债而言，影响尚小。台
债下周的行情料将陷入盘整，若目前没有新的国际因素，不排除市场持续观望，直至美国和
台湾央行的议息会议结果才会有明确方向。
    
    综合目前市场多位交易看法，至少有七成认为台湾央行6月将降息半码以提振景气，这
仍可能使殖利率水位下跌，只不过跌幅可能有限，也不排除先跌后涨。
      
    因端午节弹性调整上班日，本周四和周五为公众假期，金融市场休市。     
    
    6月14日和15日美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。台北时间下
周四凌晨会有最新结果。
    
    台湾央行将在6月30日召开全体理监事会议。市场人士表示，央行此次召开时间较市场
预估晚了一周，应与央行须更多时间观察各经济数据及国际政经情势有关。 
    
    
    交易员预估，短线105/4R殖利率主要区间暂看在0.78-0.80%。    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/8                      -0.40     0.5500%  0.5440-0.5520%      16.5
 10   105/4                      -0.02     0.7893%  0.7870-0.7919%     129.0
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                       1.3550%
  10    105/4R                      没有成交
   5     105/8                       0.5500%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)         

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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