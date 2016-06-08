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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 12:25 BJT

路透基点：香港地产商会德丰完成58亿港元建设贷款的筹组--TRLPC

路透香港6月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港地产开发商会德丰有限公司已经签订58亿港元(7.5亿美元)的五年期建设贷款，支持香港的一个项目开发。

中国银行、东亚银行、中国建设银行、渣打银行和三井住友银行加入了这起自行安排的俱乐部贷款交易，该贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码90个基点。这笔到期一次性偿还贷款将用于支付地价，以及为港铁公司位于将军澳区的日出康城第九期物业发展项目融资。会德丰在12月的标售中取得此一项目。

根据该公司12月30日发布的新闻稿，此一地块所需的总投资为100亿港元。日出康城第九期将有1,780个单位，或104,110平方米，分为三大栋建筑。整个项目料于2022年前完工。

这将是会德丰自去年6月取得第七期物业发展项目以来，在日出康城的第四个地块。会德丰在1月完成65亿港元五年期建设贷款的筹组，当时共吸引到六家银行参贷。这笔贷款利率较Hibor加码100-150个基点。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)

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