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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 12:15 BJT

中国债市动态：期现货波动甚微，贸易数据略好于预期但影响有限

路透上海6月8日 - 中国银行间债市周三早盘现券及国债期货均波动甚微。5月贸易数据虽整体比预期略好，但整体仍未摆脱弱势，对市场心态影响有限；此外国债和进出口行新债密集招标，定位亦无意外，同样预示短期内债市胶着走势难改。

“没咋动，今天好多人放假了，短期还是看震荡。”华南一基金交易员称。

上海一银行交易员谈到，5月贸易数据中进口不错，但出口表现相对低迷，显示经济仍未出现明显起色，数据公布后现券基本不为所动。

中国海关总署周三公布，以美元计价5月出口 同比下降4.1%；进口 同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%。5月贸易顺差 为499.8亿美元，路透预估中值为580亿美元。

而今日一级市场方面，利率债招标密集，特别是上午两期国债和两期口行债招标结束时间仅相差5分钟，不过从结果看均未出预期。

上午率先招标的进出口行一年和10年期固息债，中标收益率分别为2.6281%和3.4850%，对应投标倍数3.49倍和5.14倍。 紧随其后的两年和五年期固息国债，加权中标收益率分别为2.5628%和2.7744%，稍高于此前市场预测均值2.55%和2.76%。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3475%/3.3450%，与上日尾盘持平。剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在3.0150%/3.00%，上日尾盘为3.01%/3.0050%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.215元人民币，较上日结算价跌0.07%；10年期国债主力合约T1609 收报98.955元，较上日结算价跌0.02%。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)

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