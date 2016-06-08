中国债市动态：期现货波动甚微，贸易数据略好于预期但影响有限

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透上海6月8日 - 中国银行间债市周三早盘现券及国债期货均波动甚微。5月贸易数据虽整体比预期略好，但整体仍未摆脱弱势，对市场心态影响有限；此外国债和进出口行新债密集招标，定位亦无意外，同样预示短期内债市胶着走势难改。
“没咋动，今天好多人放假了，短期还是看震荡。”华南一基金交易员称。
上海一银行交易员谈到，5月贸易数据中进口不错，但出口表现相对低迷，显示经济仍未出现明显起色，数据公布后现券基本不为所动。
中国海关总署周三公布，以美元计价5月出口 同比下降4.1%；进口 同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%。5月贸易顺差 为499.8亿美元，路透预估中值为580亿美元。
而今日一级市场方面，利率债招标密集，特别是上午两期国债和两期口行债招标结束时间仅相差5分钟，不过从结果看均未出预期。
上午率先招标的进出口行一年和10年期固息债，中标收益率分别为2.6281%和3.4850%，对应投标倍数3.49倍和5.14倍。 紧随其后的两年和五年期固息国债，加权中标收益率分别为2.5628%和2.7744%，稍高于此前市场预测均值2.55%和2.76%。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3475%/3.3450%，与上日尾盘持平。剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在3.0150%/3.00%，上日尾盘为3.01%/3.0050%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.215元人民币，较上日结算价跌0.07%；10年期国债主力合约T1609 收报98.955元，较上日结算价跌0.02%。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。