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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 12:26 BJT

中国货币市场：七天回购小涨但无碍资金愈宽，逾两千亿MLF投放助稳预期

路透上海6月8日 - 中国银行间市场周三七天回购利率因跨越端午小长假小涨，但丝毫无碍资金宽松局面。交易人士表示，央行公开市场虽然小幅回笼，但是上日逾两千亿的MLF流动性投放，场内资金供给充沛，隔夜出资减点机构不在少数，七天品种则因非银机构需求攀升而价格略走升。

本周四至周五（6月9-10日）适逢端午节假期，公开市场操作暂停，周日（6月12日）为换休工作日，当日公开市场恢复操作。

“还挺松的，反正钱会出不掉，也有机构在减点出隔夜，小长假影响很小的，不过非银因为12号不上班，很多都在借5天的资金。”华北一银行交易员说。

她同时并表示， MLF（中期借贷便利）有大量投放，公开市场虽然回笼一些，但是感觉宽松的大局短期是不会改变的。

央行周二表示，对14家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，共2,080亿元人民币；其中3个月1,232亿元、6个月115亿元、1年期733亿元，利率与上期持平，分别为2.75%、2.85%、3.0%。

“银行应该还好吧，非银有点压力，不过MPA考核具体的规模我们行现在还没出来，”华南一银行交易员表示，本月的MLF在6月18日才到期1000亿，但是央行为了应对半年末及季末资金波动，未雨绸缪提前投放对冲，也是在稳定预期。

他并表示，MPA考核经历过3月份之后，6月这一次应该经验更为丰富一点，预计流动性整体冲击不会太大。

央行公开市场今日进行550亿元人民币七天期逆回购操作，单日净回笼400亿元。据路透统计，本周共有3,900亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期量为950亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9859 1.9810 +0.49

七天 2.3168 2.2754 +4.14

14天 2.5615 2.6024 -4.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9500 2.9950 -4.50

七天 1.8100 1.5950 +21.50

14天 1.8000 1.8000 +0.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00

七天 2.4500 2.4000 +5.00

14天 2.6000 2.6100 -1.00

Shibor

其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00

七天 2.3410 2.3400 +0.10

三个月 2.9460 2.9460 +0.00

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)

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