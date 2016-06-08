中国货币市场：七天回购小涨但无碍资金愈宽，逾两千亿MLF投放助稳预期

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透上海6月8日 - 中国银行间市场周三七天回购利率因跨越端午小长假小涨，但丝毫无碍资金宽松局面。交易人士表示，央行公开市场虽然小幅回笼，但是上日逾两千亿的MLF流动性投放，场内资金供给充沛，隔夜出资减点机构不在少数，七天品种则因非银机构需求攀升而价格略走升。
本周四至周五（6月9-10日）适逢端午节假期，公开市场操作暂停，周日（6月12日）为换休工作日，当日公开市场恢复操作。
“还挺松的，反正钱会出不掉，也有机构在减点出隔夜，小长假影响很小的，不过非银因为12号不上班，很多都在借5天的资金。”华北一银行交易员说。
她同时并表示， MLF（中期借贷便利）有大量投放，公开市场虽然回笼一些，但是感觉宽松的大局短期是不会改变的。
央行周二表示，对14家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，共2,080亿元人民币；其中3个月1,232亿元、6个月115亿元、1年期733亿元，利率与上期持平，分别为2.75%、2.85%、3.0%。
“银行应该还好吧，非银有点压力，不过MPA考核具体的规模我们行现在还没出来，”华南一银行交易员表示，本月的MLF在6月18日才到期1000亿，但是央行为了应对半年末及季末资金波动，未雨绸缪提前投放对冲，也是在稳定预期。
他并表示，MPA考核经历过3月份之后，6月这一次应该经验更为丰富一点，预计流动性整体冲击不会太大。
央行公开市场今日进行550亿元人民币七天期逆回购操作，单日净回笼400亿元。据路透统计，本周共有3,900亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期量为950亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9859 1.9810 +0.49
七天 2.3168 2.2754 +4.14
14天 2.5615 2.6024 -4.09
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.9500 2.9950 -4.50
七天 1.8100 1.5950 +21.50
14天 1.8000 1.8000 +0.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00
七天 2.4500 2.4000 +5.00
14天 2.6000 2.6100 -1.00
Shibor
其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00
七天 2.3410 2.3400 +0.10
三个月 2.9460 2.9460 +0.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。