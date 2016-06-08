新闻稿：今年5月中国贸易顺差3,248亿元人民币，同比下降7.7%--海关

路透北京6月8日 - 中国海关周三发布数据显示，以人民币计价，5月份中国进出口总值2.02万亿元人民币，增长2.8%。其中，出口1.17万亿元，增长1.2%；进口8,471亿元，增长5.1%；贸易顺差3,248亿元，收窄7.7%。

以下为海关公布的新闻稿全文

据海关统计，今年前5个月，我国进出口总值9.16万亿元人民币，比去年同期（下同）下降3.2%，较前4个月收窄1.6个百分点。其中，出口5.28万亿元，下降1.8%，收窄0.9个百分点；进口3.88万亿元，下降5%，收窄2.5个百分点；贸易顺差1.4万亿元，扩大8.2%。

5月份，我国进出口总值2.02万亿元，增长2.8%。其中，出口1.17万亿元，增长1.2%；进口8471亿元，增长5.1%；贸易顺差3248亿元，收窄7.7%。

前5个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：

一、一般贸易进出口比重有所提升。前5个月，我国一般贸易进出口5.16万亿元，下降1.3%，占我外贸总值的56.4%，较去年同期提升1.1个百分点。其中出口2.94万亿元，增长0.8%，占出口总值的55.7%；进口2.22万亿元，下降3.9%，占进口总值的57.3%；一般贸易项下顺差7243.9亿元，扩大18.6%。同期，我国加工贸易进出口2.64万亿元，下降10.7%，占我外贸总值的28.8%，比去年同期回落2.4个百分点。其中出口1.71万亿元，下降9.7%，占出口总值的32.3%；进口9352亿元，下降12.4%，占进口总值的24.1%；加工贸易项下顺差7726亿元，收窄6.2%。

此外，我国以海关特殊监管方式进出口9967.5亿元，增长3.3%，占我外贸总值的10.9%。其中出口3593.6亿元，增长2.4%，占出口总值的6.8%；进口6373.9亿元，增长3.7%，占进口总值的16.4%。

二、对欧盟进出口增长，对美国、东盟和日本等贸易伙伴进出口下降。前5个月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值1.39万亿元，增长2%，占我外贸总值的15.2%。其中，我对欧盟出口8581.5亿元，增长1.6%；自欧盟进口5359.1亿元，增长2.7%；对欧贸易顺差3222.4亿元，收窄0.2%。美国为我国第二大贸易伙伴，中美贸易总值为1.27万亿元，下降5.2%，占我外贸总值的13.8%。其中，我对美国出口9247亿元，下降4.3%；自美国进口3433亿元，下降7.5%；对美贸易顺差5814亿元，收窄2.3%。

前5个月，东盟为我国第三大贸易伙伴，与东盟贸易总值为1.13万亿元，下降1.6%，占我外贸总值的12.3%。其中，我对东盟出口6687.2亿元，下降2.1%；自东盟进口4588.9亿元，下降1%；对东盟贸易顺差2098.3亿元，收窄4.4%。日本为我国第五大贸易伙伴，中日贸易总值为6859.7亿元，下降0.3%，占我外贸总值的7.5%。其中，对日本出口3329.5亿元，下降1.1%；自日本进口3530.2亿元，增长0.5%；对日贸易逆差200.7亿元，扩大37.4%。

三、民营企业进出口增长，比重提升。前5个月，民营企业进出口3.56万亿元，增长6.9%，占我外贸总值的38.8%，较去年同期提升3.6个百分点。其中，出口2.48万亿元，增长5.7%，占出口总值的46.9%；进口1.08万亿元，增长9.7%，占进口总值的27.8%。同期，外商投资企业进出口4.16万亿元，下降7.4%，占我外贸总值的45.4%。其中，出口2.26万亿元，下降7.8%，占出口总值的42.7%；进口1.91万亿元，下降7%，占进口总值的49.1%。

此外，国有企业进出口1.4万亿元，下降13.7%，占我外贸总值的15.2%。其中，出口5456亿元，下降8%，占出口总值的10.3%；进口8527.8亿元，下降16.9%，占进口总值的21.9%。

四、机电产品出口下降，纺织服装等传统劳动密集型产品出口增长。前5个月，我国机电产品出口3.03万亿元，下降2.5%，占出口总值的57.3%。其中，电器及电子产品出口1.34万亿元，增长0.5%；机械设备8819.7亿元，下降3.4%。同期，服装出口3725.9亿元，增长2%；纺织品2805.6亿元，增长5.3%；鞋类1226.5亿元，下降3.3%；家具1298.9亿元，下降4.7%；塑料制品958.7亿元，增长6.7%；箱包671.9亿元，下降0.6%；玩具340.4亿元，增长17.4%；上述7大类劳动密集型产品合计出口11028亿元，增长2%，占出口总值的20.9%。此外，肥料出口1025万吨，减少28.1%；钢材4628万吨，增加6.4%；汽车28万辆，减少12.5%。

五、铁矿砂、原油和成品油等主要大宗商品进口明显回暖，主要进口商品价格普遍下跌。前5个月，我国进口铁矿砂4.12亿吨，增加9.1%，进口均价为每吨319.6元，下跌19.2%；原油1.56亿吨，增加16.5%，进口均价为每吨1706元，下跌33.6%；煤8628万吨，增加3.7%，进口均价为每吨309.9元，下跌21%；成品油1326万吨，增加4.5%，进口均价为每吨2325元，下跌23.9%；初级形状的塑料1029万吨，减少7.1%，进口均价为每吨1.02万元，下跌4%；钢材532万吨，减少3%，进口均价为每吨6464.2元，下跌10.2%；未锻轧铜及铜材231万吨，增加22.1%，进口均价为每吨3.34万元，下跌15.9%。

此外，机电产品进口1.87万亿元，下降1.7%；其中汽车38万辆，减少12.8%。