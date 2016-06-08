中国汇市：中间价小升带动人民币早盘微涨，贸易顺差和外储数据符合预期影响小

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 人民币即期和中间价微涨
* 中国贸易顺差和外储符合预期影响不大
* 结购汇整体相对均衡，但客盘购汇情绪偏强
* 人民币汇率短期料延续区间震荡
路透北京6月8日 - 中国人民币兑美元即期 周三早盘小幅走升，中间价亦小幅上扬。交易员称，客盘相对仍偏购汇，带动自营盘继续逢低吸纳美元头寸，期间有大行提供美元流动性，成交区间相对狭窄。而贸易顺差和外储数据基本符合预期，对汇率影响较小。
他们认为，市场基本按照汇率定价机制运作，人民币汇率跟着一篮子货币在走，考虑到未来美元和欧元等主要影响货币的走势，未来人民币汇率短期料延续区间震荡，但震荡中枢则可能略往下。
“感觉客盘基本还是偏购汇多一些，也有大行的盘出来，但不好区分是客盘还是其他...整体在6.57左右的位置震荡。”一股份行交易员称。
北京时间12:18，人民币兑美元 即期报6.5705元,上日收报6.572元，夜盘终报6.571元。今日人民币兑美元中间价 报6.5593元，上日中间价为6.5618元。人民币兑美元即期成交额 为103.53亿美元，上日半日为101.1亿美元。
中国5月出口同比降幅进一步扩大，表明整体外需依然较为疲弱，要实现全年“进出口回稳向好”的目标仍面临不小压力。海关总署周三公布，以美元计价5月出口 同比下降4.1%，进口 同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%。5月进口同比降幅为2014年10月以来最小。5月贸易顺差499.8亿美元.
中国5月外汇储备 结束两连升，降至四年半新低。但分析人士指出，因美元指数强势反弹引起的汇兑损益是5月外储下降的主因，资本外流并没有显着增加，6月-7月美元指数或区间盘整，汇兑损益部分影响可能较小，外储续减幅度料有限。
路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为96.01，较上日跌0.22%，续创该指数发布来新低。另外路透测算的SDR篮子指数为95.58，BIS篮子指数为97.04，与SDR篮子指数亦创发布来的新低。
全球汇市方面，澳元和加元等美元集团货币周三坚守巨大涨幅，受货币政策预期以及商品价格上涨支撑；美元兑日圆和欧元则持稳。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7125元, 上日尾盘为6.7085元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5755元, 上一交易日尾盘报6.5752元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5695；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 吴云凌)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。