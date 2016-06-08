中国汇市：中间价小升带动人民币早盘微涨，贸易顺差和外储数据符合预期影响小

* 人民币即期和中间价微涨

* 中国贸易顺差和外储符合预期影响不大

* 结购汇整体相对均衡，但客盘购汇情绪偏强

* 人民币汇率短期料延续区间震荡

路透北京6月8日 - 中国人民币兑美元即期 周三早盘小幅走升，中间价亦小幅上扬。交易员称，客盘相对仍偏购汇，带动自营盘继续逢低吸纳美元头寸，期间有大行提供美元流动性，成交区间相对狭窄。而贸易顺差和外储数据基本符合预期，对汇率影响较小。

他们认为，市场基本按照汇率定价机制运作，人民币汇率跟着一篮子货币在走，考虑到未来美元和欧元等主要影响货币的走势，未来人民币汇率短期料延续区间震荡，但震荡中枢则可能略往下。

“感觉客盘基本还是偏购汇多一些，也有大行的盘出来，但不好区分是客盘还是其他...整体在6.57左右的位置震荡。”一股份行交易员称。

北京时间12:18，人民币兑美元 即期报6.5705元,上日收报6.572元，夜盘终报6.571元。今日人民币兑美元中间价 报6.5593元，上日中间价为6.5618元。人民币兑美元即期成交额 为103.53亿美元，上日半日为101.1亿美元。

中国5月出口同比降幅进一步扩大，表明整体外需依然较为疲弱，要实现全年“进出口回稳向好”的目标仍面临不小压力。海关总署周三公布，以美元计价5月出口 同比下降4.1%，进口 同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%。5月进口同比降幅为2014年10月以来最小。5月贸易顺差499.8亿美元.

中国5月外汇储备 结束两连升，降至四年半新低。但分析人士指出，因美元指数强势反弹引起的汇兑损益是5月外储下降的主因，资本外流并没有显着增加，6月-7月美元指数或区间盘整，汇兑损益部分影响可能较小，外储续减幅度料有限。

路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为96.01，较上日跌0.22%，续创该指数发布来新低。另外路透测算的SDR篮子指数为95.58，BIS篮子指数为97.04，与SDR篮子指数亦创发布来的新低。

全球汇市方面，澳元和加元等美元集团货币周三坚守巨大涨幅，受货币政策预期以及商品价格上涨支撑；美元兑日圆和欧元则持稳。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7125元, 上日尾盘为6.7085元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5755元, 上一交易日尾盘报6.5752元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5695；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。