香港个股：中芯国际拟发行4.5亿美元六年期零息可换股债券，股价受压

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透香港6月8日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际 周三公布，拟发行本金额4.5亿美元、于2022年到期零售可换股债券，股价曾跌逾7%。
据公告，是次募资净额4.41亿美元，将作为产能扩充的资本开支及其他一般公司用途。
可换股债券的初始换股价为每股0.925港元，较现价有逾四成溢价；若悉数行使可兑换约37.8亿股或经扩大后股本8.22%的股份。
根据中芯国际与主要股东大唐电信、中投 旗下Country Hill以及国家集成电路基金订立协议，倘中芯国际发行任何新股或可兑换股份的证券，三名股东拥有优先认购权按比例认购该等获发行的新证券。
中芯国际表示，暂时未知三名股东是否有意就本次发行行使其优先认购权。
现时大唐电信、Country Hill以及国家集成电路基金分别持有中芯国际18.91%、1.4%及17.54%的股份。
中芯国际盘中最多跌7.2%，低探0.64港元。香港时间13:12，该股跌5.8%，报0.65港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。