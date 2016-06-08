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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 13:21 BJT

香港个股：中芯国际拟发行4.5亿美元六年期零息可换股债券，股价受压

路透香港6月8日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际 周三公布，拟发行本金额4.5亿美元、于2022年到期零售可换股债券，股价曾跌逾7%。

据公告，是次募资净额4.41亿美元，将作为产能扩充的资本开支及其他一般公司用途。

可换股债券的初始换股价为每股0.925港元，较现价有逾四成溢价；若悉数行使可兑换约37.8亿股或经扩大后股本8.22%的股份。

根据中芯国际与主要股东大唐电信、中投 旗下Country Hill以及国家集成电路基金订立协议，倘中芯国际发行任何新股或可兑换股份的证券，三名股东拥有优先认购权按比例认购该等获发行的新证券。

中芯国际表示，暂时未知三名股东是否有意就本次发行行使其优先认购权。

现时大唐电信、Country Hill以及国家集成电路基金分别持有中芯国际18.91%、1.4%及17.54%的股份。

中芯国际盘中最多跌7.2%，低探0.64港元。香港时间13:12，该股跌5.8%，报0.65港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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