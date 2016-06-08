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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 13:37 BJT

中国金属：5月进口铜同比增加19.4%，环比下降4.4%--海关数据

由于美元疲软提升了中国铜买家的购买力，所以今年中国铜进口仍保持强劲势头，推升交易所和保税仓库库存。3月交易所库存触及纪录高位。与此同时，中国的炼厂也因新的国际铜矿供应增多而增产。

现货精炼铜的需求原已因中国经济减速而承压，而供应过剩令现货铜需求进一步雪上加霜。上海保税区现货铜升水CU-BMPBW-SHMET本周触及每吨45美元的四年低位。

由于内需萎靡，且银行减少融资交易，中国贸易商已将铜库存转至伦敦金属交易所(LME)的亚洲注册仓库。交易商预计未来数月库存会进一步上升。

中国3月进口铜触及57万吨的纪录水准，因先前几个月国内市场和国际市场之间的价差有利进口。

数据显示，中国5月出口42万吨未锻造铝和铝产品，其中包括原铝、铝合金和铝半成品，较4月的40万吨增加5%。

5月铝出口较上年同期高2.4%。今年1-5月总出口则同比减少7.9%至190万吨。(完) (编译 张涛/李爽 审校 蔡美珍)

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