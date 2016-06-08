《中国企业债发行日程表》--6月8日

韩国政经：法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *大连旅顺建设 7.7 10 6/16簿记建档 -- AA 6/17-6/20 恒泰长财证券 发展投资 (第7年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= *成都地铁 10 可续期 6/16簿记建档 -- AAA 6/17-6/20 中信建投证券 有限责任公司 (每五年重定价/附发行人续期选择权) ========================================================================================= 黄石磁湖高新 15 7 6/7簿记建档 *4.50% AA 6/8-6/14 天风证券 科技发展公司 7 (第3-7年末分别偿还20%本金) *4.97% (品种一由中合中小企业融资担保公司提供担保/品种二由重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 牡丹江 9 7 6/7簿记建 上限6.80% AA 6/8-6/15 申万宏源证券 城市投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 兴化经济 8 6 6/8簿记建档 上限5.80% AA 6/13-6/15 海通证券 发展有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 安陆市建设 5 7 6/14簿记建档 -- AA- 6/15-6/17 天风证券 开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 盘县城市棚户区 15 7 6/6簿记建档 6.00% AA 6/7-6/13 中信建投证券 改造项目（翰林片区） (第3-7年末分别偿还20%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人) ========================================================================================= 沪宁城铁 10 5 6/7簿记建档 *4.38% AAA 6/8-6/15 财通证券 惠山站区棚户区改造 (第3-5年末分别偿还30%、30%、40%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16