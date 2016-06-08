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货币新闻 | 2016年 6月 8日 星期三 13:41 BJT

国际油市：油价升至八个月高位，因美库存降幅大于预期及中国需求强劲

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少360万桶，预期为减少270万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布官方库存数据。

在中国贸易数据显示5月出口降幅大于预期而进口降幅小于预期之后，油价小升。中国5月原油进口则同比增长38.7%。

“总体来看，中国经济活动放缓程度没有预期那么大，这对油市构成支撑，”冈藤商事的Kaname Gokon表示。

对于全球供应中断的担忧亦支撑油市，但对于全球石油需求的担忧仍在。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/张涛；审校 于春红/张若琪)

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