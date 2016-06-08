修正-《全球汇市》美元指数触及四周新低，但中国进口数据协助脱离低点

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
(修正文末表格货币别，以反映亚洲时段主要货币行情)
* 中国进口数据好于预期，帮助美元脱离盘中低点
* 英镑在近期的动荡走势后企稳
路透东京6月8日 - 美元兑一篮子货币周三跌至四周新低，不过好于预期的中国进口数据帮助其脱离日内低点。
美元指数 小跌0.1%至93.740，盘中曾一度跌至5月11日以来最低93.695。
美元兑日圆 下跌0.3%至107.05日圆，稍早触及盘中低位106.72。美元脱离周一触及的一个月低点106.35，但仍离5月底时高于111的水准相当遥远。
中国公布的数据显示，尽管出口降幅大于预期，但5月进口优于预期，令市场认为中国经济可能正在企稳，这支撑了风险偏好，并带动美元兑日圆脱离低位。
“中国公布贸易数据后股市上涨，出现一些‘风险偏好’的市场反应，因为进口降幅没有预期大，”三井住友信托银行驻东京市场策略师Ayako Sera称。
“该数据对股市产生影响，而这对汇市有些影响，但在下周美联储会议前，在两个方向都很难出现绝对的‘偏好风险’或‘规避风险’动作，”她称。
欧元兑美元 上升0.2%至1.1373美元。欧元在上周五因美国非农报告糟糕而大涨2%之后，过去两个交易日基本持平。
“6月升息现在看来是不可能了，目前焦点是美联储是否会给出有关7月升息的暗示。美联储下周会议之前美国没有重要经济指标公布，在那之前美元有可能保持偏空走势，”IG Securities的外汇分析师Junichi Ishikawa说。
美联储将在6月15日结束为期两天的政策会议。
美元隔夜受到小幅提振，因美国第一季非农生产率和劳工成本修正值支持劳动力市场闲置状况逐步减轻的观点。
澳元兑美元 小涨0.1%至0.7462，上日上涨超过1%至一个月高点0.7465，此前澳洲央行决定维持货币政策不变，且暗示并不急于降息。
其他货币方面，围绕英国6月23日退欧公投的不确定性继续左右着英镑走势。
英镑兑美元 持稳于1.4551美元，隔夜曾上涨约0.8%，因有两项调查显示支持“留欧”的阵营人数略微领先。
新西兰元/美元 上涨0.3%至0.6999美元，稍早一度触及一个月高点0.7006。
新西兰央行将在周四早晨公布利率决定，市场普遍预期该央行将维持利率不变。 纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1366 1.1356 +0.09 +4.66 1.0860
美元/日圆 107.08 107.33 -0.23 -10.99 120.30
欧元/日圆 121.71 121.94 -0.19 -6.71 130.47
美元/瑞郎 0.9650 0.9646 +0.04 -3.67 1.0018
英镑/美元 1.4554 1.4542 +0.08 -1.25 1.4738
美元/加元 1.2726 1.2734 -0.06 -8.04 1.3839
美元/离岸人民币 6.5732 6.5750 -0.03 +0.08 6.5680
澳元/美元 0.7453 0.7457 -0.05 +2.45 0.7275
新西兰元/美元 0.6994 0.6973 +0.30 +2.48 0.6825
澳元/日圆 79.800 80.060 -0.32 -8.92 87.620
新西兰元/日圆 74.910 74.910 +0.00 -8.62 81.980
英镑/日圆 155.88 156.13 -0.16 -12.04 177.22
澳元/新西兰元 1.0650 1.0679 -0.27 -0.13 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。