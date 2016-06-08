修正-《全球汇市》美元指数触及四周新低，但中国进口数据协助脱离低点

(修正文末表格货币别，以反映亚洲时段主要货币行情)

* 中国进口数据好于预期，帮助美元脱离盘中低点

* 英镑在近期的动荡走势后企稳

路透东京6月8日 - 美元兑一篮子货币周三跌至四周新低，不过好于预期的中国进口数据帮助其脱离日内低点。

美元指数 小跌0.1%至93.740，盘中曾一度跌至5月11日以来最低93.695。

美元兑日圆 下跌0.3%至107.05日圆，稍早触及盘中低位106.72。美元脱离周一触及的一个月低点106.35，但仍离5月底时高于111的水准相当遥远。

中国公布的数据显示，尽管出口降幅大于预期，但5月进口优于预期，令市场认为中国经济可能正在企稳，这支撑了风险偏好，并带动美元兑日圆脱离低位。

“中国公布贸易数据后股市上涨，出现一些‘风险偏好’的市场反应，因为进口降幅没有预期大，”三井住友信托银行驻东京市场策略师Ayako Sera称。

“该数据对股市产生影响，而这对汇市有些影响，但在下周美联储会议前，在两个方向都很难出现绝对的‘偏好风险’或‘规避风险’动作，”她称。

欧元兑美元 上升0.2%至1.1373美元。欧元在上周五因美国非农报告糟糕而大涨2%之后，过去两个交易日基本持平。

“6月升息现在看来是不可能了，目前焦点是美联储是否会给出有关7月升息的暗示。美联储下周会议之前美国没有重要经济指标公布，在那之前美元有可能保持偏空走势，”IG Securities的外汇分析师Junichi Ishikawa说。

美联储将在6月15日结束为期两天的政策会议。

美元隔夜受到小幅提振，因美国第一季非农生产率和劳工成本修正值支持劳动力市场闲置状况逐步减轻的观点。

澳元兑美元 小涨0.1%至0.7462，上日上涨超过1%至一个月高点0.7465，此前澳洲央行决定维持货币政策不变，且暗示并不急于降息。

其他货币方面，围绕英国6月23日退欧公投的不确定性继续左右着英镑走势。

英镑兑美元 持稳于1.4551美元，隔夜曾上涨约0.8%，因有两项调查显示支持“留欧”的阵营人数略微领先。

新西兰元/美元 上涨0.3%至0.6999美元，稍早一度触及一个月高点0.7006。

新西兰央行将在周四早晨公布利率决定，市场普遍预期该央行将维持利率不变。 纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1366 1.1356 +0.09 +4.66 1.0860

美元/日圆 107.08 107.33 -0.23 -10.99 120.30

欧元/日圆 121.71 121.94 -0.19 -6.71 130.47

美元/瑞郎 0.9650 0.9646 +0.04 -3.67 1.0018

英镑/美元 1.4554 1.4542 +0.08 -1.25 1.4738

美元/加元 1.2726 1.2734 -0.06 -8.04 1.3839

美元/离岸人民币 6.5732 6.5750 -0.03 +0.08 6.5680

澳元/美元 0.7453 0.7457 -0.05 +2.45 0.7275

新西兰元/美元 0.6994 0.6973 +0.30 +2.48 0.6825

澳元/日圆 79.800 80.060 -0.32 -8.92 87.620

新西兰元/日圆 74.910 74.910 +0.00 -8.62 81.980

英镑/日圆 155.88 156.13 -0.16 -12.04 177.22

澳元/新西兰元 1.0650 1.0679 -0.27 -0.13 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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