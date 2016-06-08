香港个股：小南国拟供股收购餐饮管理电商平台权益，曾挫至历史新低

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透香港6月8日 - 中国中餐连锁店--小南国 周三公布，拟透过供股方式筹资收购餐饮管理电商平台少数权益，其股价盘中曾挫近两成至历史新低。
据公告，小南国拟按2:1比例进行供股，供股价每股0.41港元，发行约7.4-7.7亿股股份，筹资3.02-3.16亿港元，悉数用于收购事项。
小南国计划向三名独立第三者收购其所持WOWO 共约9.82%股权，总代价6.5亿港元。该公司表示，倘收购事项未获落实，供股所得款项净额将用作偿还现有银行贷款及作一般营运资金。
WOWO为中国领先的提供餐饮业供应链管理综合服务B2B终上电子商务平台，在中国及香港拥有1,042家餐饮集团采购会员，超过5,000家供应商会员，去年的B2B交易额达56亿元人民币。
小南国计划在收购WOWO部分股份后，成立一家合营公司，开发其自有食材品牌，借助WOWO的管道、供应商和客户资源，拓展B2C、B2B及门店、商场、超市等销售管道。
是次交易卖方分别为亚洲环球拓展有限公司、Jade Investments Ventures Limited以及富创（香港）策划有限公司。
小南国公布上述计划后，周三盘中曾挫19%，低探0.405港元，为自2012年7月上市以来新低。香港时间13:58，该股跌13%，报0.435港元。（完）
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。