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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 14:14 BJT

香港个股：小南国拟供股收购餐饮管理电商平台权益，曾挫至历史新低

路透香港6月8日 - 中国中餐连锁店--小南国 周三公布，拟透过供股方式筹资收购餐饮管理电商平台少数权益，其股价盘中曾挫近两成至历史新低。

据公告，小南国拟按2:1比例进行供股，供股价每股0.41港元，发行约7.4-7.7亿股股份，筹资3.02-3.16亿港元，悉数用于收购事项。

小南国计划向三名独立第三者收购其所持WOWO 共约9.82%股权，总代价6.5亿港元。该公司表示，倘收购事项未获落实，供股所得款项净额将用作偿还现有银行贷款及作一般营运资金。

WOWO为中国领先的提供餐饮业供应链管理综合服务B2B终上电子商务平台，在中国及香港拥有1,042家餐饮集团采购会员，超过5,000家供应商会员，去年的B2B交易额达56亿元人民币。

小南国计划在收购WOWO部分股份后，成立一家合营公司，开发其自有食材品牌，借助WOWO的管道、供应商和客户资源，拓展B2C、B2B及门店、商场、超市等销售管道。

是次交易卖方分别为亚洲环球拓展有限公司、Jade Investments Ventures Limited以及富创（香港）策划有限公司。

小南国公布上述计划后，周三盘中曾挫19%，低探0.405港元，为自2012年7月上市以来新低。香港时间13:58，该股跌13%，报0.435港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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