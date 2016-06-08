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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 14:21 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国进口数据好于预期，提振风险兴趣

0612 GMT

* 美元/日圆下跌0.3%，澳元/美元下滑0.11%，新西兰元/美元上涨0.23%，欧元/美元升0.1%

* 美元/韩元下跌0.52%，美元/台币跌0.42%，美元/印尼卢比跌0.26%，美元/马币上涨0.1%

* 日股日经指数收高0.93%，中国沪综指下跌0.23%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.22%，美国原油期货升0.2%，美国10年期公债收益率报1.7125%

* 日本第一季GDP成长率上修，受闰年因素提振

* 中国5月出口下降4.1%，但进口增长超过预期

* 技术图：r.reuters.com/dec27t

(编译 高琦 审校 王颖)

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