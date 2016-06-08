《汇市简讯》欧元/美元短线呈看多讯号，但走势没有突破

美国股市：小幅收低，金融股等大选后上涨股逆转升势
标普500指数成份股有九只触及52周新高，一只成份股触及新低；有57只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完) (编译 李爽；审校 张涛/徐文焰)
0628 GMT
* 欧元/美元在亚洲盘再次限于窄幅区间1.1354-77
* 短线技术面看多。欧元在美国非农就业报告公布后触及高点，目前在接近这个高点处展开盘整
* 日线/周线云区是关键：
* 日线图：reut.rs/25LvzP0
* 周线图：reut.rs/1UnmjbZ (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 高琦 审校 刘秀红)
标普500指数成份股有九只触及52周新高，一只成份股触及新低；有57只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完) (编译 李爽；审校 张涛/徐文焰)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/26/2017 七年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/30/2017 13周和26周期国库券
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。