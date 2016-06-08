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市场报道 | 2016年 6月 8日 星期三 14:45 BJT

《汇市简讯》欧元/美元短线呈看多讯号，但走势没有突破

0628 GMT

* 欧元/美元在亚洲盘再次限于窄幅区间1.1354-77

* 短线技术面看多。欧元在美国非农就业报告公布后触及高点，目前在接近这个高点处展开盘整

* 日线/周线云区是关键：

* 日线图：reut.rs/25LvzP0

* 周线图：reut.rs/1UnmjbZ (完)

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