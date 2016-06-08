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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 14:59 BJT

更正-香港个股：绿地香港再签远期合约对冲人民币贬值风险,本金额7,000万美元

(更正标题中金额，应为“7000万”美元)

路透香港6月8日 - 中国大型房地产商绿地集团旗下绿地香港 称，近日再与银行订立一项远期外汇合约，本金额为7,000万美元，以对冲人民币兑美元贬值风险。

这是继今年3月绿地香港订立1亿美元远期外汇合约后，再度为人民币贬值风险作好部署。

绿地香港表示，由于公司拥有以美元计值的借款，盈利则主要以人民币计值，因此，人民币兑美元贬值，可能会对其财务业绩构成负面影响。

不过该公司没有披露合约细节，只表示此次订约方与3月安排的1亿美元远期外汇合约为同一间银行，而该银行在联交所上市。

在美联储议息、中美战略和经济对话开启前，上周五（3日）人民币兑美元即期 缩量收创四个半月新低，中间价则大幅下调。

近期内地房地产市场回暖，绿地香港今年首4月之合约销售金额为56.38亿元人民币按年增加57%，销售面积亦按年升17%。

香港时间14:44，绿地香港升3.31%，报2.81港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)

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