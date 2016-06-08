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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 15:17 BJT

全球金属：铜正价差重现，此前LME库存创10年来最大两日增幅

交易商表示，多数铜来自中国，反映了中国的需求放缓态势，银行业者和商家解除融资交易也是一个因素。多数铜运至新加坡以及韩国光阳市和釜山市。

这是按百分比来看，2005年7月以来最大的两日发货量。外界愈发担忧，之前锁定在贸易协议中的过剩铜供应可能将充斥市场。

现在交易商预计铜供应将进一步增加，因为融资交易被解除，需求也在萎缩，这可能会给已经跌至四年最低的升水带来更大压力。

一名交易商表示，他预计本来要运到中国的船货改变了目的地，将抵达台湾和韩国。

受流向的影响，现货铜较三个月远期合约升水CMCU0-3消失，这种升水被称为逆价差。市场由此出现近六个月以来的首次正价差。(完) (编译 张涛/王颖；审校 王洋/张荻)

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