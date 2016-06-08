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市场报道 | 2016年 6月 8日 星期三 14:56 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在亚洲盘交投平静，为本周以来首见

0645 GMT

* 英镑/美元周三在亚洲盘的区间波动幅度为27个点子：1.4532-1.4559

* 这与周一/周二的剧烈波动情况形成鲜明对比，此间汇价最低跌至1.4352，而后又扬升到1.4664

* 周一的下跌源于英国退欧忧虑，但周二的反弹上涨则没有明确的原因

* 英国退欧公投将在6月23日举行，结果预计于24日公布

* 今日0830 GMT将公布英国4月工业生产和制造业产出数据，这两项数据预估料持平

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