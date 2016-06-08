《汇市简讯》英镑/美元在亚洲盘交投平静，为本周以来首见

美国股市：小幅收低，金融股等大选后上涨股逆转升势
标普500指数成份股有九只触及52周新高，一只成份股触及新低；有57只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完) (编译 李爽；审校 张涛/徐文焰)
0645 GMT
* 英镑/美元周三在亚洲盘的区间波动幅度为27个点子：1.4532-1.4559
* 这与周一/周二的剧烈波动情况形成鲜明对比，此间汇价最低跌至1.4352，而后又扬升到1.4664
* 周一的下跌源于英国退欧忧虑，但周二的反弹上涨则没有明确的原因
* 英国退欧公投将在6月23日举行，结果预计于24日公布
* 今日0830 GMT将公布英国4月工业生产和制造业产出数据，这两项数据预估料持平
标普500指数成份股有九只触及52周新高，一只成份股触及新低；有57只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完) (编译 李爽；审校 张涛/徐文焰)
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路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。