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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 15:23 BJT

新兴汇市：美元疲软支持亚币；中国进口数据引发乐观情绪

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            107.09    107.37   +0.26  +12.34    120.30
    坡元            1.3523    1.3513   -0.07   +4.82    1.4175
    台币          32.198    32.339   +0.44   +2.70    33.066
    韩元           1155.85   1162.70   +0.59   +1.65   1174.95
    泰铢             35.22     35.23   +0.03   +2.27     36.02
    菲律宾披索       46.04     46.11   +0.15   +1.87     46.90
    印尼卢比      13255.00  13265.00   +0.08   +4.00  13785.00
    印度卢比       66.74     66.77   +0.05   -0.88     66.15
    马币            4.0610    4.0580   -0.07   +5.64    4.2900
    人民币          6.5703    6.5710   +0.01   -1.19    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/刘秀红/陈宗琦；审校 蔡美珍/王洋/杜明霞)

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