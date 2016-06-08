全球金市：金价触及两周新高，因美联储很快升息的可能性降低

更新版 1-《全球汇市》美元指数降至四周最低，因特朗普言论及英镑劲升

* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特