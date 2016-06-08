全球金市：金价触及两周新高，因美联储很快升息的可能性降低

韩国政经：法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
“本周黄金走势料稍显淡静，等待下周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议。不过由于非农就业数据令人失望，我认为会议也不会有利率变动。”永丰贵金属有限公司交易助理负责人William Wong说。
美国第一季非农生产率环比年率修正后下滑幅度不及初值剧烈，而随着企业增招员工以提高产量，非农单位劳工成本连续第二季劲升。这些迹象暗示企业获利可能依然承压。
金价本月以来已累计上涨约2.7%，因美联储早早升息的预期减弱。
世界银行将2016年全球经济增长率预估从1月的2.9%调降至2.4%，原因是大宗商品价格始终较低，发达经济体的需求迟滞，贸易状况疲软，资本流动减少。
中国央行公布，5月末官方储备资产中黄金储备为704.75亿美元，环比下降42.76亿美元；以盎司计，5月末黄金储备为5,814万盎司，与4月末持平。
其他贵金属方面，现货银 和现货钯金 触及近三周高点，现货铂金 创两周最高。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/孙茉莉; 审校 张涛/刘秀红)
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16