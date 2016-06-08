版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 15:21 BJT

全球金市：金价触及两周新高，因美联储很快升息的可能性降低

“本周黄金走势料稍显淡静，等待下周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议。不过由于非农就业数据令人失望，我认为会议也不会有利率变动。”永丰贵金属有限公司交易助理负责人William Wong说。

美国第一季非农生产率环比年率修正后下滑幅度不及初值剧烈，而随着企业增招员工以提高产量，非农单位劳工成本连续第二季劲升。这些迹象暗示企业获利可能依然承压。

金价本月以来已累计上涨约2.7%，因美联储早早升息的预期减弱。

世界银行将2016年全球经济增长率预估从1月的2.9%调降至2.4%，原因是大宗商品价格始终较低，发达经济体的需求迟滞，贸易状况疲软，资本流动减少。

中国央行公布，5月末官方储备资产中黄金储备为704.75亿美元，环比下降42.76亿美元；以盎司计，5月末黄金储备为5,814万盎司，与4月末持平。

其他贵金属方面，现货银 和现货钯金 触及近三周高点，现货铂金 创两周最高。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/孙茉莉; 审校 张涛/刘秀红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐