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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 15:22 BJT

《汇市简讯》美元/日圆的卖单下调，因107.56的费波纳齐水准失守

0707 GMT

* 美元/日圆卖单水准下调到107.35

* 卖单就挂在日高107.39略下方

* 美元可能跌破6月6日低点106.35

* 自近期低点106.35反弹的涨势未能守在107.56上方，令美元/日圆承压

* 107.56是111.45-106.35跌势的23.6%回档位

* 技术图：tmsnrt.rs/25LzyLi

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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