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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 15:57 BJT

日本个股：铃木汽车副社长将为测试不合规事件引咎辞职--日经

路透东京6月8日 - 日本经济新闻周三报导称，铃木汽车 副社长本田治将因燃油经济性测试方法不合规事件而引咎辞职。

铃木汽车拒绝评论。

铃木汽车上个月承认，一些目前在日本销售车型，采用了不同于日本官方规定的排放及燃油经济性测试方法。 (完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)

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