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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 16:03 BJT

重发-日本债市：公债价格小跌，股市反弹且有一级交易商将放弃资格

(重发以补上英文原文连结)
    路透东京6月8日 - 日本公债价格周三小幅下跌，受到日股反弹拖累。一家一级交易商
将放弃资格，这是对日本央行负利率政策的最新反应。
    
    知情人士周三表示，三菱UFJ金融集团 旗下的核心银行--三菱东京日联银行料
最快在7月将放弃日本公债一级交易商资格。 
    
    三菱UFJ金融集团发言人证实该行确实正在考虑此事，但拒绝进行置评。
    
    分析师称，此举预计不会对日本债市带来立即影响，因为日本央行仍在根据货币刺激计
划大举购债。但一些市场观察者称，此举对需求的长期影响令人担忧。

    “三菱东京UFJ金融的消息根本没有对今天交投造成实质影响，但当然这是热门话题，
”东京一欧系资产管理公司的固定收益基金主管称。
    
    “这令人意外，因为它是龙头银行之一，我很好奇其他大型银行会怎么做，”他称。
    
    10年期日债收益率小升1个基点，至负0.115%。
    
    10年期公债6月期货收低0.16点，至152.00，远低于早盘触及的日高152.18。
    
    20年期公债收益率上扬1个基点，至0.225%，稍早创下纪录低位0.205%。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.245%     +1.0   -0.255%
    五年期公债        -0.225%     +1.5   -0.240%
    10年期公债       -0.115%     +1.0   -0.125%
    20年期公债        0.230%     +1.5    0.215%
    30年期公债        0.310%     +1.0    0.300%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         152.00    -0.16    152.16
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 张涛/孙茉莉)

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