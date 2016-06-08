重发-日本债市：公债价格小跌，股市反弹且有一级交易商将放弃资格

(重发以补上英文原文连结) 路透东京6月8日 - 日本公债价格周三小幅下跌，受到日股反弹拖累。一家一级交易商 将放弃资格，这是对日本央行负利率政策的最新反应。 知情人士周三表示，三菱UFJ金融集团 旗下的核心银行--三菱东京日联银行料 最快在7月将放弃日本公债一级交易商资格。 三菱UFJ金融集团发言人证实该行确实正在考虑此事，但拒绝进行置评。 分析师称，此举预计不会对日本债市带来立即影响，因为日本央行仍在根据货币刺激计 划大举购债。但一些市场观察者称，此举对需求的长期影响令人担忧。 “三菱东京UFJ金融的消息根本没有对今天交投造成实质影响，但当然这是热门话题， ”东京一欧系资产管理公司的固定收益基金主管称。 “这令人意外，因为它是龙头银行之一，我很好奇其他大型银行会怎么做，”他称。 10年期日债收益率小升1个基点，至负0.115%。 10年期公债6月期货收低0.16点，至152.00，远低于早盘触及的日高152.18。 20年期公债收益率上扬1个基点，至0.225%，稍早创下纪录低位0.205%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +1.0 -0.255% 五年期公债 -0.225% +1.5 -0.240% 10年期公债 -0.115% +1.0 -0.125% 20年期公债 0.230% +1.5 0.215% 30年期公债 0.310% +1.0 0.300% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.00 -0.16 152.16 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 张涛/孙茉莉)