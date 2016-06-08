重发-日本债市：公债价格小跌，股市反弹且有一级交易商将放弃资格

韩国政经：法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
(重发以补上英文原文连结) 路透东京6月8日 - 日本公债价格周三小幅下跌，受到日股反弹拖累。一家一级交易商 将放弃资格，这是对日本央行负利率政策的最新反应。 知情人士周三表示，三菱UFJ金融集团 旗下的核心银行--三菱东京日联银行料 最快在7月将放弃日本公债一级交易商资格。 三菱UFJ金融集团发言人证实该行确实正在考虑此事，但拒绝进行置评。 分析师称，此举预计不会对日本债市带来立即影响，因为日本央行仍在根据货币刺激计 划大举购债。但一些市场观察者称，此举对需求的长期影响令人担忧。 “三菱东京UFJ金融的消息根本没有对今天交投造成实质影响，但当然这是热门话题， ”东京一欧系资产管理公司的固定收益基金主管称。 “这令人意外，因为它是龙头银行之一，我很好奇其他大型银行会怎么做，”他称。 10年期日债收益率小升1个基点，至负0.115%。 10年期公债6月期货收低0.16点，至152.00，远低于早盘触及的日高152.18。 20年期公债收益率上扬1个基点，至0.225%，稍早创下纪录低位0.205%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +1.0 -0.255% 五年期公债 -0.225% +1.5 -0.240% 10年期公债 -0.115% +1.0 -0.125% 20年期公债 0.230% +1.5 0.215% 30年期公债 0.310% +1.0 0.300% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.00 -0.16 152.16 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 张涛/孙茉莉)
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16