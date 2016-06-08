版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 15:59 BJT

金属期市：伦铜从两周低点回升，因中国铜进口数据良好

“很明显近几个月有选择性的刺激措施已经改善了内需，带来这些强劲的进口数据。但如果近期信贷条件(像我们猜测的那样)收紧，大宗商品进口应该会在未来几个月小幅下滑。”

整体而言，该贸易数据喜忧参半，5月出口延续跌势且跌幅超预期，进口则在低基数和内需改善之下表现强劲。

中国央行也在周三下调了对出口的预期，将出口增速预测下调4.1个百分点至-1.0%，但维持全年GDP增速为6.8%的基准预测不变。

0717GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.3%至每吨4,579美元；上日跌2.6%，曾触及两周最低点4,552美元，并在2月以来最低水平附近徘徊。

上海期货交易所期铜合约 下跌2.3%%，至接近低位的每吨35,230元人民币。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/刘秀红；审校 孙茉莉/张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐