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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 16:50 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减935.5亿台币，由净增转为净减

路透台北6月8日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减935.5亿台币，由净增转为净减；央行存单未到期
余额为7兆(万亿)3,105.30亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净增1,694亿台币。
        
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
    
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加／减少(
                                          亿)
   *6/6     6,703.30            6,677.80        -25.5
    6/7        2,026               2,071           45
    6/8     4,650.50            3,695.50         -955
 总计      13,379.80           12,444.30       -935.5
 *含364天期存单1,600亿台币
    
         91天期发行   182天期发行量(亿)
         量(亿)       
 日期                                   
    6/6            8                   3
    6/7           48                   5
    6/8           14                   5
   总计           70                  13
 
(完)

 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)

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