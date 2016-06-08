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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 16:01 BJT

《全球汇市》美元指数触及五周低点，受美联储升息预期消退拖累

但交易员相信，美元将难以进一步上攻，除非经济数据超过预期。投资者几乎已经排除了美联储6月14-15日政策会议升息的可能性，且7月升息概率也降至26%。

由于围绕英国退欧的忧虑也在加剧，投资者仍不确定，美联储近期是否会升息。

“随着6月升息几无可能，7月采取行动的可能性也在下降，美元走势依然沉闷。投资者需看到向好的就业数据以及通胀上升迹象，才会相信9月有可能升息，”荷兰合作银行资深汇市策略师Jane Foley表示。

本周稍早，美联储主席叶伦在讲话中并未明确，美联储是否将在夏季升息。

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