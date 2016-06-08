《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月8日

韩国政经：法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
6月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间16:08时，1港元=0.84624人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为30.64%，低于上交易日收盘的31.12%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.39 4.28 1.21 建设银行 4.91 5.21 1.11 中国银行 3.36 3.31 1.20 农业银行 3.18 2.97 1.27 招商银行 17.77 16.94 1.24 中信银行 5.69 4.66 1.44 交通银行 5.54 5.09 1.29 民生银行 9.00 7.61 1.40 中国人寿 21.47 17.28 1.47 中国平安 32.15 35.60 1.07 中国太保 27.03 27.50 1.16 中信证券 16.39 17.40 1.11 新华人寿 41.19 27.05 1.80 海通证券 15.43 12.92 1.41 华能国际 7.53 5.41 1.64 大唐发电 3.96 2.16 2.17 华电国际 5.26 3.78 1.64 中煤能源 4.80 3.56 1.59 中国神华 13.86 13.08 1.25 中国石油 7.30 5.72 1.51 兖州煤业 9.35 4.29 2.58 中国石化 4.85 5.65 1.01 上海石化 6.19 3.83 1.91 中海油服 12.70 6.86 2.19 仪征化纤 3.99 1.53 3.08 中国铝业 4.02 2.44 1.95 江西铜业 13.12 8.76 1.77 洛阳钼业 4.38 1.67 3.10 紫金矿业 3.09 2.28 1.60 马钢股份 2.43 1.62 1.77 鞍钢股份 3.84 3.41 1.33 重庆钢铁 2.52 1.70 1.75 海螺水泥 14.94 18.72 0.94 洛阳玻璃 26.64 4.37 7.20 京城机电 9.36 2.99 3.70 中联重科 4.09 2.60 1.86 金隅股份 8.06 2.56 3.72 中国国航 7.10 5.42 1.55 东方航空 6.89 4.25 1.92 南方航空 7.10 4.70 1.79 中国远洋 5.37 2.74 2.32 中海集运 4.27 1.65 3.06 中集集团 14.26 9.99 1.69 中海发展 6.31 4.87 1.53 宁沪高速 8.59 10.56 0.96 深高速 7.93 7.13 1.31 成渝高速 4.86 2.63 2.18 皖通高速 14.10 6.10 2.73 广深铁路 3.97 3.66 1.28 中国南车 9.46 7.41 1.51 中国交建 10.98 9.03 1.44 中国铁建 9.86 9.99 1.17 中国中铁 7.08 6.10 1.37 长城汽车 8.64 6.55 1.56 比亚迪 60.35 46.05 1.55 广汽集团 22.90 9.49 2.85 青岛啤酒 29.71 29.20 1.20 白云山 24.46 18.58 1.56 新华制药 10.66 4.90 2.57 海信科龙 7.76 3.55 2.58 南京熊猫 14.02 5.39 3.07 晨鸣纸业 8.01 5.52 1.71 上海医药 18.40 17.98 1.21 中兴通讯 13.81 10.22 1.60 东方电气 9.94 6.02 1.95 潍柴动力 7.76 8.63 1.06 东北电气 6.06 2.50 2.86 广船国际 25.34 12.54 2.39 昆明机床 6.88 2.50 3.25 一拖股份 9.50 4.05 2.77 北辰实业 4.07 2.26 2.13 创业环保 7.73 3.86 2.37 中国中冶 3.75 2.26 1.96 金风科技 14.96 11.90 1.49 丽珠 43.57 35.05 1.47 万科 24.43 18.90 1.53 郑煤机 5.79 3.47 1.97 大连港 5.76 3.30 2.06 山东墨龙 8.29 2.91 3.37 浙江世宝 25.89 8.18 3.74 复星医药 19.25 20.55 1.11 光大银行 3.70 3.41 1.28 东江环保 17.41 12.60 1.63 上海电气 7.78 3.32 2.77 广发证券 16.23 18.24 1.05 华泰证券 17.99 16.38 1.30 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16