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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 16:10 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月8日

6月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:08时，1港元=0.84624人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为30.64%，低于上交易日收盘的31.12%。
        
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.39      4.28      1.21
 建设银行                                          4.91      5.21      1.11
 中国银行                                          3.36      3.31      1.20
 农业银行                                          3.18      2.97      1.27
 招商银行                                         17.77     16.94      1.24
 中信银行                                          5.69      4.66      1.44
 交通银行                                          5.54      5.09      1.29
 民生银行                                          9.00      7.61      1.40
 中国人寿                                         21.47     17.28      1.47
 中国平安                                         32.15     35.60      1.07
 中国太保                                         27.03     27.50      1.16
 中信证券                                         16.39     17.40      1.11
 新华人寿                                         41.19     27.05      1.80
 海通证券                                         15.43     12.92      1.41
 华能国际                                          7.53      5.41      1.64
 大唐发电                                          3.96      2.16      2.17
 华电国际                                          5.26      3.78      1.64
 中煤能源                                          4.80      3.56      1.59
 中国神华                                         13.86     13.08      1.25
 中国石油                                          7.30      5.72      1.51
 兖州煤业                                          9.35      4.29      2.58
 中国石化                                          4.85      5.65      1.01
 上海石化                                          6.19      3.83      1.91
 中海油服                                         12.70      6.86      2.19
 仪征化纤                                          3.99      1.53      3.08
 中国铝业                                          4.02      2.44      1.95
 江西铜业                                         13.12      8.76      1.77
 洛阳钼业                                          4.38      1.67      3.10
 紫金矿业                                          3.09      2.28      1.60
 马钢股份                                          2.43      1.62      1.77
 鞍钢股份                                          3.84      3.41      1.33
 重庆钢铁                                          2.52      1.70      1.75
 海螺水泥                                         14.94     18.72      0.94
 洛阳玻璃                                         26.64      4.37      7.20
 京城机电                                          9.36      2.99      3.70
 中联重科                                          4.09      2.60      1.86
 金隅股份                                          8.06      2.56      3.72
 中国国航                                          7.10      5.42      1.55
 东方航空                                          6.89      4.25      1.92
 南方航空                                          7.10      4.70      1.79
 中国远洋                                          5.37      2.74      2.32
 中海集运                                          4.27      1.65      3.06
 中集集团                                         14.26      9.99      1.69
 中海发展                                          6.31      4.87      1.53
 宁沪高速                                          8.59     10.56      0.96
 深高速                                            7.93      7.13      1.31
 成渝高速                                          4.86      2.63      2.18
 皖通高速                                         14.10      6.10      2.73
 广深铁路                                          3.97      3.66      1.28
 中国南车                                          9.46      7.41      1.51
 中国交建                                         10.98      9.03      1.44
 中国铁建                                          9.86      9.99      1.17
 中国中铁                                          7.08      6.10      1.37
 长城汽车                                          8.64      6.55      1.56
 比亚迪                                           60.35     46.05      1.55
 广汽集团                                         22.90      9.49      2.85
 青岛啤酒                                         29.71     29.20      1.20
 白云山                                           24.46     18.58      1.56
 新华制药                                         10.66      4.90      2.57
 海信科龙                                          7.76      3.55      2.58
 南京熊猫                                         14.02      5.39      3.07
 晨鸣纸业                                          8.01      5.52      1.71
 上海医药                                         18.40     17.98      1.21
 中兴通讯                                         13.81     10.22      1.60
 东方电气                                          9.94      6.02      1.95
 潍柴动力                                          7.76      8.63      1.06
 东北电气                                          6.06      2.50      2.86
 广船国际                                         25.34     12.54      2.39
 昆明机床                                          6.88      2.50      3.25
 一拖股份                                          9.50      4.05      2.77
 北辰实业                                          4.07      2.26      2.13
 创业环保                                          7.73      3.86      2.37
 中国中冶                                          3.75      2.26      1.96
 金风科技                                         14.96     11.90      1.49
 丽珠                                             43.57     35.05      1.47
 万科                                             24.43     18.90      1.53
 郑煤机                                            5.79      3.47      1.97
 大连港                                            5.76      3.30      2.06
 山东墨龙                                          8.29      2.91      3.37
 浙江世宝                                         25.89      8.18      3.74
 复星医药                                         19.25     20.55      1.11
 光大银行                                          3.70      3.41      1.28
 东江环保                                         17.41     12.60      1.63
 上海电气                                          7.78      3.32      2.77
 广发证券                                         16.23     18.24      1.05
 华泰证券                                         17.99     16.38      1.30
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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